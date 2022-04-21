İstanbul’un suç makinesi 'Hanımağa’sı yakalandı! "Kırk gün kar yağar bir gün av olur" Evinden kılıç ve el bombası çıktı

Hanımağa, sevk işlemleri sırasında kaydedilen görüntülerini paylaşarak "Hain köpekler bir kadınla uğraşacak kadar acizsiniz ama ben senin hangi ispiyoncu olduğunu kanallarımla öğrendim. Kırk gün kar yağar bir gün av olur. Şimdi rahatınıza bakın, size güzel günler yaşatmak dileğiyle" notunu düştü.