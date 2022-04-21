İstanbul’un suç makinesi 'Hanımağa’sı yakalandı! "Kırk gün kar yağar bir gün av olur" Evinden kılıç ve el bombası çıktı
Esenler'de uyuşturucu ve silah ticaretinin sıfır noktasına yerleşen "Hanımağa" lakaplı firari Pınar D., polisin operasyonuyla enselendi. Esenler Asayiş Büro ekiplerince yürütülen operasyonda, 13 suç kayıtlı Pınar D.'nin evinde yüzlerce uyuşturucu hapın yanı sıra el bombası, M16 Amerikan savaş tüfeği ve kılıç bulundu. Adliyeye sevki sırasında kaydedilen görüntülerini paylaşan Hanımağa, "Kırk gün kar yağar bir gün av olur" dedi.
21.04.2022 09:55 - Son Güncelleme: 21.04.2022 09:55
Polis adreste bulunan Pınar D.'nın kızı S.B.'yi gözaltına aldı. Dairede yapılan arama gerçekleştiren ekipler, "savaşta mıyız" dedirten bir manzarayı da gün yüzüne çıkardı.
Pınar D.'nin evde bulunmaması nedeniyle teknik ve fiziki takip çalışmalarını derinleştiren polis, 10 gün sonra aynı adrese ikinci kez operasyon düzenledi. Hanımağa'nın emniyetteki işlemleri sırasında uyuşturucu ticareti, kasten yaralama, tehdit, evden hırsızlık ve intihara teşebbüs suçlarından 13 kaydının olduğu ortaya çıktı.