RAMAZAN İMSAKİYE
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İstanbul’un suç makinesi 'Hanımağa’sı yakalandı! "Kırk gün kar yağar bir gün av olur" Evinden kılıç ve el bombası çıktı

Esenler'de uyuşturucu ve silah ticaretinin sıfır noktasına yerleşen "Hanımağa" lakaplı firari Pınar D., polisin operasyonuyla enselendi. Esenler Asayiş Büro ekiplerince yürütülen operasyonda, 13 suç kayıtlı Pınar D.'nin evinde yüzlerce uyuşturucu hapın yanı sıra el bombası, M16 Amerikan savaş tüfeği ve kılıç bulundu. Adliyeye sevki sırasında kaydedilen görüntülerini paylaşan Hanımağa, "Kırk gün kar yağar bir gün av olur" dedi.

21.04.2022 09:55 - Son Güncelleme: 21.04.2022 09:55
İstanbul’un suç makinesi ’Hanımağa’sı yakalandı! Kırk gün kar yağar bir gün av olur Evinden kılıç ve el bombası çıktı

İstanbul Esenler'de cinayetten yargılanan eşi Tayfun B.'nin cezaevine gönderilmesiyle uyuşturucu ve silah ticaretinin kilit isimlerinden biri haline gelen ve "Hanımağa" lakabıyla tanınan Pınar D., bir süredir uyuşturucu ticaretinden aranıyordu.

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İstanbul’un suç makinesi ’Hanımağa’sı yakalandı! Kırk gün kar yağar bir gün av olur Evinden kılıç ve el bombası çıktı

Pınar D.'nin Esenler'de bulunan bir dairede uyuşturucu ve silah ticareti gerçekleştirdiği yönünde gelen bir ihbarı değerlendiren Esenler Asayiş Büro Amirliği ekipleri, söz konusu adrese baskın düzenledi.

İstanbul’un suç makinesi ’Hanımağa’sı yakalandı! Kırk gün kar yağar bir gün av olur Evinden kılıç ve el bombası çıktı

Polis adreste bulunan Pınar D.'nın kızı S.B.'yi gözaltına aldı. Dairede yapılan arama gerçekleştiren ekipler, "savaşta mıyız" dedirten bir manzarayı da gün yüzüne çıkardı.

İstanbul’un suç makinesi ’Hanımağa’sı yakalandı! Kırk gün kar yağar bir gün av olur Evinden kılıç ve el bombası çıktı

Evde 360 adet uyuşturucu hapın yanı sıra el bombası, M16 Amerikan savaş tüfeği, kılıç ve pala; otoparkta ise pompalı tüfek bulundu.

İstanbul’un suç makinesi ’Hanımağa’sı yakalandı! Kırk gün kar yağar bir gün av olur Evinden kılıç ve el bombası çıktı

Pınar D.'nin evde bulunmaması nedeniyle teknik ve fiziki takip çalışmalarını derinleştiren polis, 10 gün sonra aynı adrese ikinci kez operasyon düzenledi. Hanımağa'nın emniyetteki işlemleri sırasında uyuşturucu ticareti, kasten yaralama, tehdit, evden hırsızlık ve intihara teşebbüs suçlarından 13 kaydının olduğu ortaya çıktı.

İstanbul’un suç makinesi ’Hanımağa’sı yakalandı! Kırk gün kar yağar bir gün av olur Evinden kılıç ve el bombası çıktı

Hanımağa, sevk işlemleri sırasında kaydedilen görüntülerini paylaşarak "Hain köpekler bir kadınla uğraşacak kadar acizsiniz ama ben senin hangi ispiyoncu olduğunu kanallarımla öğrendim. Kırk gün kar yağar bir gün av olur. Şimdi rahatınıza bakın, size güzel günler yaşatmak dileğiyle" notunu düştü.

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