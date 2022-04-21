Her yıl Nisan ayında Ebelik Haftası kutlanmaktadır. Dünyanın en eski mesleklerinden olan ebelik eski çağlarda Asurlular, Çinliler, Mısır, Eski Yunan, Hititler döneminde de vardı. Dünya genelinde her yıl 5 Mayıs tarihinde kutlanan Ebeler Günü, ülkemizde ayrıca farklı bir tarihte ve tam 1 hafta kutlanmaktadır. Peki EBELER HAFTASI NE ZAMAN 2022? Ebeler Haftası ile ilgili özlü sözler, resimli kutlama mesajları ve etkinlikleri nelerdir? İşte Ebeler Haftası hakkında araştırılanlar...