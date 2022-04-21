👶EBELER HAFTASI NE ZAMAN 2022? Ebeler Haftası ile ilgili özlü sözler, resimli kutlama mesajları ve etkinlikleri!
Ebeler Haftası ne zaman? Ebeler Haftası ile ilgili özlü sözler ve kutlama mesajı nelerdir? soruları bu özel hafta için internet arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Dünyanın en önemli ve değerli mesleklerinden birisi olan ebelik için bir hafta boyunca kutlama yapılıyor. Bu özel günü kutlamak isteyenler için en güzel anlamlı, yeni Ebeler Haftası mesajlarında ve Ebeler Haftası hakkında bilgilere haberimizde yer verdik. İşte Ebeler Haftası ile ilgili özlü sözler, resimli kutlama mesajları ve etkinlikleri!
Her yıl Nisan ayında Ebelik Haftası kutlanmaktadır. Dünyanın en eski mesleklerinden olan ebelik eski çağlarda Asurlular, Çinliler, Mısır, Eski Yunan, Hititler döneminde de vardı. Dünya genelinde her yıl 5 Mayıs tarihinde kutlanan Ebeler Günü, ülkemizde ayrıca farklı bir tarihte ve tam 1 hafta kutlanmaktadır. Peki EBELER HAFTASI NE ZAMAN 2022? Ebeler Haftası ile ilgili özlü sözler, resimli kutlama mesajları ve etkinlikleri nelerdir? İşte Ebeler Haftası hakkında araştırılanlar...
EBELER HAFTASI NE ZAMAN 2022?
Ülkemizde Ebeler Haftası 21-28 Nisan tarihleri arasında kutlanmaktadır. Dünya Ebeler günü ile Ebeler Haftası birbirlerinden farklıdır. Dünya Ebeler Günü kutlaması fikri 1987 yılında Hollanda'da bulunan Uluslararası Ebeler Konfederasyonu tarafından ortaya atılmıştı. 1991 yılının 7 Mayıs'ında ilk kez kutlanan Dünya Ebeler Günü daha sonraki yıllarda ise 5 Mayıs tarihinde kutlanmaya başlanmıştır.
EBELER HAFTASI RESİMLİ KUTLAMA MESAJLARI VE ÖZLÜ SÖZLER
Her şey başladığı yerde biter.. Ebe tokadı nereye atıyorsa , imam pamuğu oraya tıkar.
En güzel tokat ebe şaplağıdır, hayat kazandırır.
İlk görüşte aşk diye bir şey olsaydı eğer, herkes ebesine aşık olurdu.
Ağır fedakârlıklar içerisinde görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan ebeler, sağlık sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından biridir.
Tüm evlerin ailesidir; Çünkü gebelerin hepsi onu bekler ev ev gezip çok canları kurtarır.
Ebelik insanlığın var oluşu ile başlar.
Köy ebesi yollarda, kışın, buzda, karlarda, gece gündüz, en soğuk havalarda dolanır durur. Yağmur çamur altında, hele kar yağdığında; bazen yollar kapanır, gider katır sırtında.
Sağlık kurumunun kanatsız melekleri Ebelerimizin bu özel gününü kutlarım.
Ebeler, her doğumla bir aile ile dünyayı değiştiriyor.
Ebelerimiz, yurdun her yerinde, şifa dağıtır. Gece, gündüz, dağ, taş demez seğirtir ve halkı, sağlık açısından eğitir.
Anneler bir ise, ebeler dokuz doğurur.
Ebeler, sağlık hizmetinin kutsal anasıdır.
Dünyanın en eski ve kutsal mesleklerinden biri Ebeliktir… 21 – 28 Nisan #EbelerHaftası Kutlu Olsun…
Anne ve bebek sağlığını korumak için büyük bir özveri ile görev yapan ebelerimize teşekkür ediyoruz.