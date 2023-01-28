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Isparta'da şüpheli ölüm: Site yöneticisinin site otoparkında ölü bulundu

Isparta'da bulunan bir sitenin otopark kısmında bir kişi ölü bulundu. Ölen kişinin site yöneticisi emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan olduğu tespit edildi. Savcılık, olayın cinayet olma şüphesi üzerine inceleme başlattı.

28.01.2023 17:28 - Son Güncelleme: 28.01.2023 17:28
Isparta’da şüpheli ölüm: Site yöneticisinin site otoparkında ölü bulundu

Isparta'da bulunan bir sitenin otoparkında bir kişi ölü bulundu. Olay, bugün Fatih Mahallesinde bulunan konutlardan birinin kapalı otopark kısmında meydana geldi.

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Isparta’da şüpheli ölüm: Site yöneticisinin site otoparkında ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, site yöneticisi emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan'ın (71) otoparkta hareketsiz bir şekilde yattığını gören site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Isparta’da şüpheli ölüm: Site yöneticisinin site otoparkında ölü bulundu

ŞÜPHELİ ÖLÜM

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Hüseyin Cahit Erdoğan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Isparta’da şüpheli ölüm: Site yöneticisinin site otoparkında ölü bulundu

Savcılık, olayın cinayet olma şüphesi üzerine inceleme başlattı.

Isparta’da şüpheli ölüm: Site yöneticisinin site otoparkında ölü bulundu
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