İstanbul'un ortası! Binalar ve sanayi sitesinin arasındaki yeşil alan hobi bahçesi oldu! Yeşillik yetiştiriliyor
İstanbul Sultangazi'de binalar ve sanayi siesinin ortasındaki yeşil alan koronavirüs pandemisi döneminde mahalleliler için hobi bahçesi oldu. Söz konusu yeşil alanda mahalle sakinleri marul, maydanoz, salatalık, soğan, domates, kara lahana gibi birçok sebze yetiştiriyor. Etrafı taşlarla çevrili alan havadan da görüntülendi.
03.04.2021 12:35
- Son Güncelleme: 03.04.2021 12:35
Hepsi komşularım ekenlerin. Bakın nereye kadar ekmişler" dedi. Bir mahalle sakini de "Emekliyiz işimiz yok hem zaman geçiriyoruz hem de organik şeyler ekiyoruz " diye konuşurken bir başka vatandaş da "Burası çok güzel güneş de vuruyor. Torunlarla birlikte vakit geçiriyoruz. 1 sene olmadı buraya geleli. mutlu oluyorum. Herkes buraya geliyor" şeklinde konuştu.diye konuştu.