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İstanbul'un ortası! Binalar ve sanayi sitesinin arasındaki yeşil alan hobi bahçesi oldu! Yeşillik yetiştiriliyor

İstanbul Sultangazi'de binalar ve sanayi siesinin ortasındaki yeşil alan koronavirüs pandemisi döneminde mahalleliler için hobi bahçesi oldu. Söz konusu yeşil alanda mahalle sakinleri marul, maydanoz, salatalık, soğan, domates, kara lahana gibi birçok sebze yetiştiriyor. Etrafı taşlarla çevrili alan havadan da görüntülendi.

03.04.2021 12:35 - Son Güncelleme: 03.04.2021 12:35
İstanbul'un ortası! Binalar ve sanayi sitesinin arasındaki yeşil alan hobi bahçesi oldu! Yeşillik yetiştiriliyor

Esentepe Mahallesi sakinlerinin adeta hobi bahçesine dönüştürdüğü, kendilerine ait sınırları taşlarla belirledikleri alan buradan geçenlerin de ilgisini çekiyor.

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İstanbul'un ortası! Binalar ve sanayi sitesinin arasındaki yeşil alan hobi bahçesi oldu! Yeşillik yetiştiriliyor

Koronavirüs sürecinde sebze ekenlerin arttığını söyleyen Özlem Gözgür, "Baktık 3-4 kişi ekmişti devamı da geldi. Güzel oldu bu koronada evde oturmaktan sıkılmaktan iyi oldu.

İstanbul'un ortası! Binalar ve sanayi sitesinin arasındaki yeşil alan hobi bahçesi oldu! Yeşillik yetiştiriliyor

"KÖY HAYATI YAŞIYORUZ"
Toprakla ilgilenmenin kendisine iyi geldiğini dile getiren 56 yaşındaki Fehime Gözgür de "Sıkıldık millet kendine ekiyordu. dedim 'ben de ekeyim.'. Tere, maydanoz, roka , soğan, salatalık elime ne geldiyse ektim.

İstanbul'un ortası! Binalar ve sanayi sitesinin arasındaki yeşil alan hobi bahçesi oldu! Yeşillik yetiştiriliyor

Köy hayatı yaşıyoruz. Benim de aklıma geldi kazdım ektim. Evde otur otur dizim ağrıdı, yürüyemiyordum, nefesim çıkmıyordu. Toprakla ilgilenmek iyi geldi.

İstanbul'un ortası! Binalar ve sanayi sitesinin arasındaki yeşil alan hobi bahçesi oldu! Yeşillik yetiştiriliyor

Hepsi komşularım ekenlerin. Bakın nereye kadar ekmişler" dedi. Bir mahalle sakini de "Emekliyiz işimiz yok hem zaman geçiriyoruz hem de organik şeyler ekiyoruz " diye konuşurken bir başka vatandaş da "Burası çok güzel güneş de vuruyor. Torunlarla birlikte vakit geçiriyoruz. 1 sene olmadı buraya geleli. mutlu oluyorum. Herkes buraya geliyor" şeklinde konuştu.diye konuştu.