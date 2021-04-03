Artvin'de köylerde neden yangın çıkıyor? Nedeni yetersiz elektrik tesisatı soba ve baca
Artvin'de son yıllarda çıkan büyük çaplı yangınlar, kabusu yaşatıyor. Uzmanların hazırladığı raporda, kentte yılda 70 dolayındaki yangının tamamının yetersiz elektrik tesisatı, soba ve baca kaynaklı çıktığı belirlendi.
Artvin, son aylarda yaşanan büyük çaplı yangınlarla sarsıldı. Köylerde çıkan yangınlarla çok sayıda ev, ahır ve samanlık yandı. Kentte son olarak çıkan yangınlarda, Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde 52'si konut olmak üzere ahır ve samanlıklarla birlikte 193 yapı zarar gördü. Merkeze bağlı Ortaköy köyünde ise iki gün önce 11 ev ile 3 ahır ve 8 samanlık yandı. Can kaybı ve yaralanın olmadığı yangınlarda büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Evsiz kalan vatandaşlar, yakınlarının yanına yerleşti. Bakanlıkların destekleri ile yardım yapılan aileler için konut projeleri hazırlandı.
YANGIN RAPORLARINDA NEDENLER AYNI
Artvin'de büyük ve orta çaplı yılda 70 dolayında çıkan yangınlarla ilgili uzmanların yaptığı teknik inceleme sonrası hazırlanan raporlarda yangınların çıkış nedenlerine dair çarpıcı detaylar yer aldı. Raporlarda yangınların tamamının yetersiz elektrik tesisatı, soba ve baca kaynaklı çıktığına yer verildi. Kentte tarıma elverişli az olan arazileri daha verimli kullanmak isteyenler, evlerini toplu alanlarda iç içe inşa ediyor.
Bir evde başlayan yangın böylece bitişiğindeki evlere kolayca sıçrıyor. Çoğu ahşap ve eski olan evlerde eskiden sadece aydınlatma kullanılırken, günümüzde televizyon, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi ile elektronik cihazlar da eklenince elektrik tesisatları yetersiz kalıyor. Yangınlara sobalardan sıçrayan kıvılcımlar ile ahır ve samanlıkların yanına yakılan ateşler ve bacaların temizlenmemesi de neden oluyor. Kentte çıkan yangınlarda yerleşim yerlerinin uzaklığı ve köy içi araç yolunun uygun standartlarda olmaması da itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesini zorlaştırıyor.
'27 YILLIK İTFAİYECİYİM GÖRDÜĞÜM ANA SEBEP ELEKTRİK TESİSATI'
Artvin Belediyesi İtfaiye Müdürü Ercan Cebeci, kentte yaşanan yangınlarla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirmelerde bulundu. Yılda 70 dolayında yangın ihbarı aldıklarını ifade eden Cebeci, "Olaylara müdahalede arazi yapısı bizi zora sokuyor. Köylerin uzak olması, köy içlerinde araç yolunun uygun olmaması, itfaiye ekiplerini zorluyor. Yörede tarıma elverişli arazinin az olması dolayısıyla insanlar arazileri harcamamak için evleri iç içe inşa etmişler.