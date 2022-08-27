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Beşiktaş tribün lideri Seyit Subaşı'na suikast! Saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş'ın tribün liderlerinden Seyit Subaşı, Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinde kafede oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Seyit Subaşı silahlı saldırıda hayatını kaybederken saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı.

27.08.2022 08:13 - Son Güncelleme: 27.08.2022 08:28
Beşiktaş tribün lideri Seyit Subaşı’na suikast! Saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş'ın tribün liderlerinden Seyit Subaşı, Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinde kafede oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı.

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Beşiktaş tribün lideri Seyit Subaşı’na suikast! Saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Seyit Subaşı silahlı saldırıda hayatını kaybederken saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı.

Beşiktaş tribün lideri Seyit Subaşı’na suikast! Saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Bayrampaşa'da bulunan bir alışveriş merkezindeki kafede arkadaşlarıyla birlikte oturan Beşiktaş tribün lideri Seyit Subaşı (45), silahlı saldırıya uğradı.

Beşiktaş tribün lideri Seyit Subaşı’na suikast! Saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Vücuduna isabet eden kırşunlarla yaralanan Subaşı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Beşiktaş tribün lideri Seyit Subaşı’na suikast! Saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Silahlı saldırı sonrası olay yerinden kaçan Mustafa Y., alışveriş merkezi çevresinden çok uzaklaşmadan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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