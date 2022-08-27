Beşiktaş tribün lideri Seyit Subaşı'na suikast! Saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Beşiktaş'ın tribün liderlerinden Seyit Subaşı, Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinde kafede oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Seyit Subaşı silahlı saldırıda hayatını kaybederken saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı.
27.08.2022 08:13 - Son Güncelleme: 27.08.2022 08:28
Beşiktaş'ın tribün liderlerinden Seyit Subaşı, Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinde kafede oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı.
Bayrampaşa'da bulunan bir alışveriş merkezindeki kafede arkadaşlarıyla birlikte oturan Beşiktaş tribün lideri Seyit Subaşı (45), silahlı saldırıya uğradı.