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İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte en riskli 4 ilçe | Hayat Eve Sığar uygulaması koronavirüs risk haritası

1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte koronavirüs vakalarında yeniden artış görülürken, vakaların en çok görüldüğü il İstanbul oldu. İstanbul'da ise Başakşehir, Bağcılar, Sultangazi ve Zeytinburnu gibi ilçeler en riskli bölgeler arasında yer alıyor. İlçe ilçe vaka sayıları açıklanmıyor ancak nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu ilçelerde salgın daha çok görülüyor. İşte İstanbul'da son durum...

09.07.2020 09:30 - Son Güncelleme: 09.07.2020 09:30
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte en riskli 4 ilçe | Hayat Eve Sığar uygulaması koronavirüs risk haritası

Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı illerin İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır olarak açıklanmasından sonra İstanbul'un ilçelerindeki durum "Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden yansıdı.

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İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte en riskli 4 ilçe | Hayat Eve Sığar uygulaması koronavirüs risk haritası

Koronavirüs salgınından nüfus yoğunluğuna bağlı olarak en çok etkilenen İstanbul'da, ilçelerdeki vaka sayıları henüz açıklanmazken, "Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden yayınlanan son haritada, bazı mahalle ve ilçelerdeki durumu halen endişe verici boyutta.

İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte en riskli 4 ilçe | Hayat Eve Sığar uygulaması koronavirüs risk haritası

Nisan ve mayısta yurt genelinde vakaların yüzde 63'ünün kümelendiği İstanbul'da en riskli dört ilçe Başakşehir, Bağcılar, Sultangazi ve Zeytinburnu. Dört ilçe arasında en kötü durumda olan ise Zeytinburnu.

İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte en riskli 4 ilçe | Hayat Eve Sığar uygulaması koronavirüs risk haritası

Kilometrekareye 32 bin 396 kişi düşen Bağcılar'da ise Mehmet Akif Bulvarı, Çinçindere Caddesi, Mevlana ve Necip Fazıl Kısakürek caddelerini çevreleyen yerleşim yerlerinde vaka yoğunluğu var.

İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte en riskli 4 ilçe | Hayat Eve Sığar uygulaması koronavirüs risk haritası

"Hayat Eve Sığar" uygulamasına göre Bahçelievler ve Güngören haritası da vahameti boyutunu gözler önüne sererken, 24 Haziran'a göre Eyüpsultan'da bir miktar artışın olduğu, Şişli'de, Halaskargazi Caddesi ve çevresinde görece artış yaşandığı görülüyor.

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