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İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte en riskli 4 ilçe | Hayat Eve Sığar uygulaması koronavirüs risk haritası

1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte koronavirüs vakalarında yeniden artış görülürken, vakaların en çok görüldüğü il İstanbul oldu. İstanbul'da ise Başakşehir, Bağcılar, Sultangazi ve Zeytinburnu gibi ilçeler en riskli bölgeler arasında yer alıyor. İlçe ilçe vaka sayıları açıklanmıyor ancak nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu ilçelerde salgın daha çok görülüyor. İşte İstanbul'da son durum...

09.07.2020 09:30 - Son Güncelleme: 09.07.2020 09:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





