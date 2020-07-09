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Genç YouTuber'ların videosu izlenme rekoru kırdı! Sadece çamur ve taş kullandılar

YouTube'ta her videosu izlenme rekoru kıran "Primitive Survival Tool" isimli kanal yine hayranlarını hayal kırıklığına uğratmadı. İlkel malzemeler kullanarak doğada hayatta kalma taktiklerini öğreten videolar çeken YouTube kanalı Primitive Survival Tool yine çok konuşulacak bir işe imza attı. Genç YouTuber'lar bu kez sadece doğada buldukları çamur ve taşları kullanarak ağızları açık bırakacak bir işe imza attı. Primitive Survival Tool'un yıldızı genç YouTuber'ların hiçbir masraf yapmadan 2 haftada tamamladıkları eserleri büyük beğeni topladı. İşte YouTube'ta izlenme rekorları kıran Primitive Survival Tool kanalının ağızları açık bırakan bir işi daha...

09.07.2020 08:01 - Son Güncelleme: 09.07.2020 08:01
Genç YouTuber'ların videosu izlenme rekoru kırdı! Sadece çamur ve taş kullandılar

YouTube'da "Primitive Survival Tool" isimli kanalı olan genç adamlar, sadece doğadaki malzemelerle yer altı evlerinin etrafına havuz yaptı. Çamur ve taşları kullanarak havuz yapan adamlar, son olarak havuzun keyfini çıkardı.

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Genç YouTuber'ların videosu izlenme rekoru kırdı! Sadece çamur ve taş kullandılar

Primitive Survival Tool isimli YouTube kanalında doğada bulduklarıyla araç gereç yapan yetenekli adamlar bu kez havuz yaptı.

Genç YouTuber'ların videosu izlenme rekoru kırdı! Sadece çamur ve taş kullandılar

Yer altı evlerinin etrafına havuz yapan adamlar hiçbir masraf yapmadan, sadece doğada bulduğu taş ve toprağı kullandı.

Genç YouTuber'ların videosu izlenme rekoru kırdı! Sadece çamur ve taş kullandılar

Sadece doğadaki malzemeleri kullanarak kendilerine doğal bir alan yaratan YouTuber'lar havuzlarını 2 haftada tamamladı.

Genç YouTuber'ların videosu izlenme rekoru kırdı! Sadece çamur ve taş kullandılar

Genç adamların inşa ettikleri havuzun yapım aşamalarına göz atalım...

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