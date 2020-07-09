Haberler Galeri Yaşam Ölmeden önce mutlaka gidip görün, hepsi bu topraklarda! Türkiye'de gezilip, görülmesi gereken yerler...

Ölmeden önce mutlaka gidip görün, hepsi bu topraklarda! Türkiye'de gezilip, görülmesi gereken yerler...

Yaz için seyahat planları yapmaya başladınız mı? Tabi ki bu planlar bu yıl için koronavirüs pandemisi nedeniyle hijyenik kurallar göz edilerek yapılacak. Çoğu kişi yurt dışı planlarını erteledi gözünü yerli turizme çevirdi. Türkiye, ahip olduğu eşsiz doğa harikaları, unutulmaz manzaraları ve görkemli tarihi yapıları ile ölmeden önce görülmesi gereken sayısız seçeneği ayaklarınızın altına seriyor. Tarih boyunca pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yapan, coğrafi konumuyla dünyanın en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Anadolu toprakları, bu birikimin izlerini taşıyor. Dünyaya açılmadan önce ülkemizdeki güzellikleri keşfetmeye ne dersiniz? İşte Türkiye'de ölmeden önce gezilmesi, görülmesi gereken yerler.