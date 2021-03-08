İstanbul'un ilk ve tek kadın jandarma komutanı İmran Uğur

VATANDAŞLAR KADIN KOMUTAN GÖRÜNCE HEM ŞAŞIRIYOR HEM DE GURUR DUYUYORLAR

Kilyos'ta yaşayan vatandaşların da karakol komutanının kadın olduğunu gördükleri anda hem şaşırdıklarını hem de mutlu olduklarını söyleyen Teğmen Uğur, "Karakolumuzu herhangi bir nedenle ziyarete gelen vatandaşlarımız İstanbul İl Jandarma Komutanlığı emrindeki tek kadın karakol komutanı görünce memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Böyle önemli bir makam için kadın personel tercih edilmesi ise bizim için ayrı gurur kaynağı" diye konuştu.