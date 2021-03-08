Dikkat! Cebinizde servet olabilir! 50 TL’nin sağ üst köşesindeki…
Dikkat! Cebinizde servet olabilir! 50 TL'nin sağ üst köşesindeki… Kırklareli'nde market sahibi olan Okan Er kasasındaki paraları sayarken 50 TL'nin hatalı basım olduğunu fark etti. Er, 50 TL'nin sağ üst köşesinde bulunan 50 yazısı yerine 5 yazdığını görünce parayı bankaya götürüp kontrol ettirdi. Paranın hatalı basım olduğu bildirilen Er, internetten araştırma yaptı. Hatalı basılan paraları koleksiyonerlerin topladığını öğrenen Er, banknotu satışa çıkarttı.
08.03.2021 10:38
- Son Güncelleme: 08.03.2021 10:38