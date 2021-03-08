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Dikkat! Cebinizde servet olabilir! 50 TL’nin sağ üst köşesindeki…

Dikkat! Cebinizde servet olabilir! 50 TL'nin sağ üst köşesindeki… Kırklareli'nde market sahibi olan Okan Er kasasındaki paraları sayarken 50 TL'nin hatalı basım olduğunu fark etti. Er, 50 TL'nin sağ üst köşesinde bulunan 50 yazısı yerine 5 yazdığını görünce parayı bankaya götürüp kontrol ettirdi. Paranın hatalı basım olduğu bildirilen Er, internetten araştırma yaptı. Hatalı basılan paraları koleksiyonerlerin topladığını öğrenen Er, banknotu satışa çıkarttı.

08.03.2021 10:38 - Son Güncelleme: 08.03.2021 10:38
Dikkat! Cebinizde servet olabilir! 50 TL’nin sağ üst köşesindeki…

Kırklareli'nin Vize ilçesinde market sahibi Okan Er, hatalı basım olduğunu öne sürdüğü sağ üst köşesinde '50' yerine '5' yazan 50 TL'lik banknotu, satışa çıkardı.

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Dikkat! Cebinizde servet olabilir! 50 TL’nin sağ üst köşesindeki…

Vize ilçesinde yaşayan ve market sahibi olan Okan Er'in kasadaki paraları sayarken 50 TL'lik banknot dikkatini çekti.

Dikkat! Cebinizde servet olabilir! 50 TL’nin sağ üst köşesindeki…

Er, paranın ön yüzünde, sağ üst köşede '50' yazması gerekirken '5' yazdığını fark etti.

Dikkat! Cebinizde servet olabilir! 50 TL’nin sağ üst köşesindeki…

Ertesi gün parayı bankaya götürüp, kontrol ettirdi. Paranın hatalı basım olduğu bildirilen Er, internetten araştırma yaptı. Hatalı basılan paraları koleksiyonerlerin topladığını öğrenen Er, banknotu satışa çıkarttı.

Dikkat! Cebinizde servet olabilir! 50 TL’nin sağ üst köşesindeki…

Merkez Bankası'nın parayı bedeli karşılığında takas önerisini kabul etmeyen Okan Er, "Bu parayı koleksiyonlerler değerlendirebilir. Bizim, işimize yaramaz. İlk gördüğümde şaşırdım, sıfır olmayınca tuhaf geldi.

Dikkat! Cebinizde servet olabilir! 50 TL’nin sağ üst köşesindeki…

Türkiye'de çok fazla olmamakla birlikte bu tip hatalı basım para oluyor. Merkez Bankası bu tip paraları gerçek bedeli karşılığında değişim yapıyor" diye konuştu.

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