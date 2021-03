Ayda 6 tane yapıyor! Tanesi 150 bin TL... ABD'den bile sipariş veren var

Özdemir'in ürettiği taşınabilir karavan tipi yayla evleri, Türkiye'nin her yerinden talep görüyor. Altına monte edilen tekerlekler sayesinde bağladığı her araç tarafından kolayca taşınabilen ve dubleks olan ahşap evlerde; oturma yeri, mutfak, tuvalet, banyo ve yatak odaları bulunuyor. İçinde elektrik aksamı sıcaktan soğuktan etkilenmeyecek şekilde tasarlanan ahşap evlerde; temiz sudan atık su depolarına kadar, güneş enerji panellerinden elektrik ihtiyaçlarına kadar her şey sağlanıyor.