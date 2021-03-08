Ayda 6 tane yapıyor! Tanesi 150 bin TL... ABD'den bile sipariş veren var

'ABD'DEN TALEP VAR'

Dededen kalma ahşap ev mesleği ile uğraştıklarını söyleyen Nesrullah Özdemir, "Mesleği dede baba derken biz devraldık. Son 5 yıldır da bu yürüyen evleri yapıyoruz. Şu an pandemi dolayısıyla bu evler çok revaçta. Depremlerin olması da satışları tetikledi. Bu ara aşırı bir talep var. Bursa, Tekirdağ, İzmir, İstanbul ve birçok ilden siparişler geliyor. ABD'den de talep oldu. Yetişemeyeceğimizi düşünerek onlara evet demedik. ABD'de bu evler çokça kullanılıyor. Fakat çok pahalı olduğu için buradan almak istediler. Biz yurt içinden gelen taleplere ancak yetişebildiğimiz için olumsuz cevap verdik. Zaten ayda 5-6 tane ancak üretebiliyoruz" dedi.