Ayda 6 tane yapıyor! Tanesi 150 bin TL... ABD'den bile sipariş veren var
Rize'de dedesinden öğrendiği ahşap ustalığını meslek edinen Nesrullah Özdemir, taşınabilir karavan tipi yayla evleri üretimi yapıyor. Pandemi nedeniyle stresten uzaklaşarak yaylalara çıkmak isteyenlerin son dönemde bu tip evlere yoğun ilgi gösterdiği belirtilirken, ayda 5-6 tane üretim yapılabilen evler 100 ila 150 bin TL arasında alıcılarıyla buluşuyor.
Rize'de dede mesleği olan ahşap ustalığını özveriyle sürdüren Nesrullah Özdemir (60), taşınabilir karavan tipi yayla evleri üretiyor. Pandemi stresinden uzaklaşıp yaylara çıkmak isteyenler de özelikle son dönemde yoğun ilgi gösterdiği özel tasarım evlerde kamp kuruyor, doğayla iç içe izole bir yaşam sürüyor.
Çayeli ilçesinde ahşap ustası Nesrullah Özdemir, dede mesleği olan ahşap ustalığını taşınabilir ahşap yayla evleri yaparak devam ettiriyor. Farklı mimarilerde isteğe bağlı çalışmalar da sürdüren Özdemir, özellikle kamp kurmayı, gezmeyi ve ahşap evde yaşamayı sevenlere özgü üretim yapıp, müşterilerine yaşam alanları alternatifleri sunuyor.
Özdemir'in ürettiği taşınabilir karavan tipi yayla evleri, Türkiye'nin her yerinden talep görüyor. Altına monte edilen tekerlekler sayesinde bağladığı her araç tarafından kolayca taşınabilen ve dubleks olan ahşap evlerde; oturma yeri, mutfak, tuvalet, banyo ve yatak odaları bulunuyor. İçinde elektrik aksamı sıcaktan soğuktan etkilenmeyecek şekilde tasarlanan ahşap evlerde; temiz sudan atık su depolarına kadar, güneş enerji panellerinden elektrik ihtiyaçlarına kadar her şey sağlanıyor.
'ABD'DEN TALEP VAR'
Dededen kalma ahşap ev mesleği ile uğraştıklarını söyleyen Nesrullah Özdemir, "Mesleği dede baba derken biz devraldık. Son 5 yıldır da bu yürüyen evleri yapıyoruz. Şu an pandemi dolayısıyla bu evler çok revaçta. Depremlerin olması da satışları tetikledi. Bu ara aşırı bir talep var. Bursa, Tekirdağ, İzmir, İstanbul ve birçok ilden siparişler geliyor. ABD'den de talep oldu. Yetişemeyeceğimizi düşünerek onlara evet demedik. ABD'de bu evler çokça kullanılıyor. Fakat çok pahalı olduğu için buradan almak istediler. Biz yurt içinden gelen taleplere ancak yetişebildiğimiz için olumsuz cevap verdik. Zaten ayda 5-6 tane ancak üretebiliyoruz" dedi.