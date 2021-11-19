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Beleşçi karga! Müşterilerin sigaralarını çalıyor

Bursa'da bir kafenin müdavimi olan karga görenleri hayret ettiriyor. İlginç karga masa masa gezip müşterilerin yemeklerini yiyip sigaralarını çalıyor. İşte o karganın tebessüm ettiren halleri...

19.11.2021 09:41 - Son Güncelleme: 19.11.2021 09:41
Beleşçi karga! Müşterilerin sigaralarını çalıyor

Nilüfer ilçesinde bulunan bir kafeye gelen müşteriler, masalarına konan kargayı görünce büyük şaşkınlık yaşıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beleşçi karga! Müşterilerin sigaralarını çalıyor

Karga müşterilerin masalarına gelip yemeklerini yiyor.

Beleşçi karga! Müşterilerin sigaralarını çalıyor

Ayrıca paketlerden sigaralarını alıyor. Vatandaşlar masalarından yemeklerini yiyen ve sigaralarını çalan kargaya dokunmayıp hoşgörüyle karşılıyor.

Beleşçi karga! Müşterilerin sigaralarını çalıyor

Karga da masalarda gönlünce gezip karnını doyuruyor. Bir de paketten sigarayı çekip ağzına götürüyor.

Beleşçi karga! Müşterilerin sigaralarını çalıyor

Sigaranın hayvana zarar vereceğini düşünen müşteriler, ağzına sigarayı alıp yakmasını bekleyen karganın kendilerinden çaldığı sigarayı yakmıyor.

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