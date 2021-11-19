Beleşçi karga! Müşterilerin sigaralarını çalıyor
Bursa'da bir kafenin müdavimi olan karga görenleri hayret ettiriyor. İlginç karga masa masa gezip müşterilerin yemeklerini yiyip sigaralarını çalıyor. İşte o karganın tebessüm ettiren halleri...
19.11.2021 09:41
- Son Güncelleme: 19.11.2021 09:41
Nilüfer ilçesinde bulunan bir kafeye gelen müşteriler, masalarına konan kargayı görünce büyük şaşkınlık yaşıyor.
Ayrıca paketlerden sigaralarını alıyor. Vatandaşlar masalarından yemeklerini yiyen ve sigaralarını çalan kargaya dokunmayıp hoşgörüyle karşılıyor.
Karga da masalarda gönlünce gezip karnını doyuruyor. Bir de paketten sigarayı çekip ağzına götürüyor.
Sigaranın hayvana zarar vereceğini düşünen müşteriler, ağzına sigarayı alıp yakmasını bekleyen karganın kendilerinden çaldığı sigarayı yakmıyor.