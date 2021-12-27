İstanbul'un göbeğinde akılalmaz olay! Kızların yanında küfürlü konuştun tartışması cinayetle bitti! Öldürüp kaçtılar
İstanbul Kadıköy'de bir grup arkadaşıyla barda eğlenmeye giden 23 yaşındaki Ufuk Keskin bar kapısında yanlarındaki kız arkadaşlarının olduğu yerde küfürlü konuştun tartışması yaşadığı iki kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri iki şüpheliyi olaydan saatler sonra yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
27.12.2021 14:05
- Son Güncelleme: 27.12.2021 14:06
Kadıköy'de Caferağa Mahallesi Mühürdar Caddesi üzerinde geçtiğimiz Cumartesi günü gece saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Ufuk Keskin ve beraberindeki 7 arkadaşı bir bara eğlenmeye gitti. Bir süre sonra arkadaş grubu barın kapısına çıkıp sigara içmeye başladı.
Bu sırada sokakta alkol alan 2 kişi iddiaya göre yüksek sesle ve küfürlü konuşmaya başladı. Ufuk Keskin'in olduğu gruptan kız arkadaşları da olduğu için aralarında küfürlü konuşma yüzünden tartışma başladı.
DAKİKALAR ÖNCE TARTIŞTIĞI KİŞİLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
İddiaya göre o sırada sokakta olan iki kişi bir dönerciye gidip iki bıçak aldılar ve tekrar Barın olduğu sokağa dönerken Ufuk Keskin ve arkadaşları ile karşılaştılar.