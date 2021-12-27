İstanbul'un göbeğinde akılalmaz olay! Kızların yanında küfürlü konuştun tartışması cinayetle bitti! Öldürüp kaçtılar

DAKİKALAR ÖNCE TARTIŞTIĞI KİŞİLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

İddiaya göre o sırada sokakta olan iki kişi bir dönerciye gidip iki bıçak aldılar ve tekrar Barın olduğu sokağa dönerken Ufuk Keskin ve arkadaşları ile karşılaştılar.