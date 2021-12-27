Köpek saldırısından nasıl korunabiliriz? Asiye'ye saldıran pitbull köpekleri gündem olmuştu! Bunları kesinlikle yapmayın
Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye'ye saldıran pitbull köpekleri kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Yüzünde ciddi hasarın meydana geldiği pitbull saldırısı gündem sokak köpekleri oldu. Peki sokakta yürürken karşımıza bir köpek çıktığında ne yapmamız gerekiyor? Köpek saldırısından nasıl korunabiliriz? Köpeklerden kaçmak bir çözüm mü? İşte uzman isim köpeklerden korunma yöntemlerini açıkladı. İşte yapmanız ve yapmamanız gerekenler...
27.12.2021 12:46
- Son Güncelleme: 27.12.2021 12:59
Son dakika haberi: Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ölümden döndü! O görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü!
Sokakta yaşayan can dostlarımız köpeklerle ilgili olarak son günlerde artan köpek saldırısı haberi sonrası saldırgan köpeklerden nasıl korunuruz sorusu akıllara geldi.