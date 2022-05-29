İSTANBUL'UN FETHİ ile ilgili sözler mesajlar 2022! 29 Mayıs İstanbul'un fethi hadisi! İstanbul'un fethi 569. yıl dönümüne özel sözler, resimli bayraklı mesajlar!
İstanbul'un fethi mesajları 2022 yılında da arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. 1453 senesinde Fatih Sultan Mehmet tarafınca fethedilen İstanbul'un fethi, her yıl düzenli etkinliklerle anılmaya devam ediyor. Bu yıl da İstanbul'un kurtalışı için etkinlikler düzenlenecek. Vatandaşlar da bu anlamlı gün için birbirlerine sosyal mecralardan mesaj gönderiyor. Sizler için derlediğimiz yazılı ve resimli İstanbul'un fethi mesajları ile bu mesajları istediğiniz kişiye gönderebilirsiniz. İşte 29 Mayıs İstanbul'un fethi ile ilgili sözler mesajlar!
İstanbul'un fethi mesajları sözleri 2022! İstanbul'un fethi ile ilgili sözler araştırılıyor. Her yıl 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethi ile ilgili kutlamalar ve törenler düzenlenirken vatandaşlar da hem sosyal medyada hem de WhatsApp aracılığıyla mesajlar gönderiyor. Haberimizden, sizler için derlediğimiz İstanbul'un fethi mesajları ve sözlerine ulaşabilirsiniz. Resimli İstanbul'un fethi mesajlarını da telefonunuza indirebilirsiniz.
Adıyla Şanıyla büyük olan İstanbulun bağımsızlığını armağan eden Fatih Sultan Mehmet Hanı Ve Silah Arkadaşları Şehitlerimizi saygı ile anıyor, İstanbulun Fethini kutluyorum.
Fetih ile yeni bir çağ kapanıp yeni bir çağ açılmış, köklü medeniyetimiz insanlık tarihine damgasını vurmuştur. Fetih ile sadece şehir değil, gönüller de fethedilmiştir. Hem milli tarihimiz hem de dünya tarihi için bir dönüm noktası olan İstanbul'un Fethini kutlarım
Benim kudretimin yettiği yerlere imparatorunuzun ümit ve hayalleri bile yetişemez.– Fatih Sultan Mehmet
Karadan ve denizden bu şehrin dışarıyla olan irtibatını tamamen kesmiş bulunuyoruz. İşte bütün bunlardan dolayıdır ki, şehrin elimizden kurtulmasına imkan ve ihtimal yoktur. Buna bütün kanaati vicdaniyem ile inanıyorum...
Tarihin dönüm noktalarından biri olan İstanbulun Fethinin 569. yıl dönümü heyecanını yaşıyoruz. İstanbulun Fethi kutlu olsun.