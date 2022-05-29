İSTANBUL'UN FETHİ ile ilgili sözler mesajlar 2022! 29 Mayıs İstanbul'un fethi hadisi! İstanbul'un fethi 569. yıl dönümüne özel sözler, resimli bayraklı mesajlar!

Karadan ve denizden bu şehrin dışarıyla olan irtibatını tamamen kesmiş bulunuyoruz. İşte bütün bunlardan dolayıdır ki, şehrin elimizden kurtulmasına imkan ve ihtimal yoktur. Buna bütün kanaati vicdaniyem ile inanıyorum...

Tarihin dönüm noktalarından biri olan İstanbulun Fethinin 569. yıl dönümü heyecanını yaşıyoruz. İstanbulun Fethi kutlu olsun.