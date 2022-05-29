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Çanakkale’de korkunç olay! Önce taciz etti sonra katletti!

Çanakkale Biha'da evli ve 3 çocuklu Türkan Demir, akrabası tarafından önce taciz edildi sonra başına kürekle vurularak öldürüldü. Çiftlikteki güvenlik kameralarını izleyen jandarma ekipleri, katil zanlısını, öldürdüğü kadının kocasını hastanede teselli ederken gözaltına aldı.

29.05.2022 09:29 - Son Güncelleme: 29.05.2022 09:29
Çanakkale’de korkunç olay! Önce taciz etti sonra katletti!

Çanakkale'nin Biga ilçesinde evli ve 3 çocuk sahibi Türkan Demir, akrabası olan Hakkı E. tarafından tavuk çiftliğinde başına kürekle vurularak öldürüldü.

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Çanakkale’de korkunç olay! Önce taciz etti sonra katletti!

Çiftlikteki güvenlik kameralarını izleyen jandarma ekipleri, katil zanlısını, öldürdüğü kadının kocasını hastanede teselli ederken gözaltına aldı.

Çanakkale’de korkunç olay! Önce taciz etti sonra katletti!

VAHŞİCE KATLETTİ
Olay, önceki akşam 23.00 sıralarında Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kanibey Köyü'nde meydana geldi.

Çanakkale’de korkunç olay! Önce taciz etti sonra katletti!

3 yıl önce Mardin'den Biga'ya bağlı Kanibey Köyü'ne mevsimsel işçi olarak gelen evli 2 çocuk babası Hakkı E., köyde özel bir tavuk üretim çiftliğinde çalışmaya başladı.

Çanakkale’de korkunç olay! Önce taciz etti sonra katletti!

Hakkı E.'nin akrabaları A.D., eşi Türkan Demir ve 3 çocuğu da geçtiğimiz yıl Mardin'den köye gelerek buradaki başka bir tavuk çiftliğinde çalışmaya başladılar.

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