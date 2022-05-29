Beril Yavuz ve Ömer Akın'ı katleden Yavuz Selim Bektaş'ın intihar notu ortaya çıktı! Bu sözleri kaleme almış
Son dakika haberine göre İstanbul Şişli'de eski kız arkadaşı Beril Varol'u ve ev arkadaşı Ömer Akın'ı katlettikten sonra intihar eden Yavuz Seşim Bektaş'ın ardında bıraktığı intihar notu ortaya çıktı. Bektaş'ın bıraktığı intihar notunda, "Hayat denen sefil döngüye geldim yapmak istediklerimi yaptım. Kaldı bir intikamım onu da aldım" yazdığı öğrenildi.
29.05.2022 07:56 - Son Güncelleme: 29.05.2022 08:04
Şişli Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi'ndeki 4 katlı binanın en üst katındaki dairede Yavuz Selim Bektaş (34), Beril Varol ve Ömer Akın (29) cuma sabah ölü bulundu.
Polisin yaptığı incelemede Yavuz Selim Bektaş'ın, eski kız arkadaşı Beril Varol ve birlikte yaşadığı Ömer Akın'ı öldürüp yaşamını yitirdiği belirlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde mühendis olan Beril Varol'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından bugün ailesinin yaşadığı İzmir'e getirildi.