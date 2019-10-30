İstanbul''un çeşitli ilçelerinde hırsızlık yapan kadınlar kameralara böyle yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Bahçelievler, Küçükçekmece, Kadıköy ve Şişli'de 15 Eylül ve 13 Ekim tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma başlatıldı. Polis yaptığı incelemede hırsızlıkların aynı kadın hırsızlar tarafından yapıldığını belirledi.