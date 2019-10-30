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İstanbul''un çeşitli ilçelerinde hırsızlık yapan kadınlar kameralara böyle yakalandı

İstanbul'da gündüz boş olduğunu tespit ettikleri evlere kapı kilitlerini kırarak girip hırsızlık yapan 4 kadından 2'si polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin apartmanlara giriş çıkış anları güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheliler tutuklanırken, polis olaylara karışan diğer 2 kadını arıyor.

30.10.2019 15:40 - Son Güncelleme: 30.10.2019 15:42
İstanbul''un çeşitli ilçelerinde hırsızlık yapan kadınlar kameralara böyle yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Bahçelievler, Küçükçekmece, Kadıköy ve Şişli'de 15 Eylül ve 13 Ekim tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma başlatıldı. Polis yaptığı incelemede hırsızlıkların aynı kadın hırsızlar tarafından yapıldığını belirledi.

İstanbul''un çeşitli ilçelerinde hırsızlık yapan kadınlar kameralara böyle yakalandı

Şüphelilerin boş olduğunu tespit ettikleri dairelere kapı kilitlerini kırarak girdikleri daha sonra para ve ziynet eşyalarını çalarak kaçtıkları tespit edildi

İstanbul''un çeşitli ilçelerinde hırsızlık yapan kadınlar kameralara böyle yakalandı

KADIKÖY'DE YAKALANDILAR SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri önceki gün Kadıköy'de yaptıkları baskında olayları gerçekleştiren şüphelilerden Deniz Ç.(25) ve akrabası Kiraz Ç.(42) yi gözaltına aldı.

İstanbul''un çeşitli ilçelerinde hırsızlık yapan kadınlar kameralara böyle yakalandı

Şüphelilerden Deniz Ç.'nin daha önceden 49, Kiraz Ç.'nin ise 29 defa hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındıkları öğrenildi.

İstanbul''un çeşitli ilçelerinde hırsızlık yapan kadınlar kameralara böyle yakalandı

İKİSİ TUTUKLANDI İKİSİ ARANIYOR
Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin 4 ay evden yaklaşık 100 bin liralık para ve ziynet eşyası çaldıkları tespit edildi.

İstanbul''un çeşitli ilçelerinde hırsızlık yapan kadınlar kameralara böyle yakalandı

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, polis olaylara karışan 2 kadın şüpheliyi daha arıyor.

İstanbul''un çeşitli ilçelerinde hırsızlık yapan kadınlar kameralara böyle yakalandı
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