Bulaşık makinesine limon koyun bakın neler olacak! İnanamayacaksınız...
Limonun faydaları saymakla bitmiyor malumunuz. Şimdi size limonun bambaşka bir yönünü göstereceğiz... Kullandığınız limonları çöpe atmayın, bulaşık makinesine atın. Bu fikir en başta kulağınıza tuhaf geliyor olabilir. Fakat denemekten zarar gelmez. Öyle ki, sonucu görünce şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz.
30.10.2019 15:10
- Son Güncelleme: 30.10.2019 15:24
Sirke ve karbonat gibi limon da çok farklı alanlarda kullanılabilen bilen ve kimyasal olmayan doğal bir araç haline geliyor. Tek ihtiyacınız olan kullanılmış bir limon parçası ya da dilimi. Dilimi bulaşık makinesine yerleştirip makinenizi çalıştırdıktan sonra göreceklerinize siz bile şaşıracaksınız.
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