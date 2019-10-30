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Bulaşık makinesine limon koyun bakın neler olacak! İnanamayacaksınız...

Limonun faydaları saymakla bitmiyor malumunuz. Şimdi size limonun bambaşka bir yönünü göstereceğiz... Kullandığınız limonları çöpe atmayın, bulaşık makinesine atın. Bu fikir en başta kulağınıza tuhaf geliyor olabilir. Fakat denemekten zarar gelmez. Öyle ki, sonucu görünce şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz.

30.10.2019 15:10 - Son Güncelleme: 30.10.2019 15:24
Bulaşık makinesine limon koyun bakın neler olacak! İnanamayacaksınız...

Kullanılmış limonları çöpe atmaktansa bulaşık makinesine koymak başta kulağa tuhaf gelebilir. Limonların neden bulaşık makinesine koyulması gerektiğini anlayınca siz de bundan sonra çöpe atmaktan vazgeçeceksiniz.

Bulaşık makinesine limon koyun bakın neler olacak! İnanamayacaksınız...

Çöpe çok fazla yiyecek atıyoruz. Yapılan araştırmalara göre insanlar yemeklerinin neredeyse yarısını israf ediyorlarmış.

Bulaşık makinesine limon koyun bakın neler olacak! İnanamayacaksınız...

Aslında bunları çöpe atmaktan başka şeyler de yapabiliriz. Mesela limonları kullandıktan sonra çöpe atmak yerine çok daha etkili bir şekilde kullanabiliriz.

Bulaşık makinesine limon koyun bakın neler olacak! İnanamayacaksınız...

Sirke ve karbonat gibi limon da çok farklı alanlarda kullanılabilen bilen ve kimyasal olmayan doğal bir araç haline geliyor. Tek ihtiyacınız olan kullanılmış bir limon parçası ya da dilimi. Dilimi bulaşık makinesine yerleştirip makinenizi çalıştırdıktan sonra göreceklerinize siz bile şaşıracaksınız.

Bulaşık makinesine limon koyun bakın neler olacak! İnanamayacaksınız...

Düşük pH değeri ve antibakteriyel özellikleri nedeniyle limon suyu doğal temizlik ürünü gibi kullanılabiliyor. Sadece bulaşıklarınızın daha iyi yıkanmasını sağlamıyor ve aynı zamanda makineye atılanların daha güzel kokmasını sağlıyor.

Akıllıca değil mi?

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