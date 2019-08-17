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İstanbul'u sağanak vurdu! Eminönü alt geçitte şok görüntü

İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı. Meteoroloji'nin uyarıların ardından etkisini arttıran yağış nedeniyle bazı yerlerde su baskınları oldu. Trafikte araçlar mahsur kaldı. Fatih'te bulunan tarihi Kapalıçarşı'yı ve Eminönü alt geçitte bulunan çarşıyı su bastı. Sağanak yağmur nedeniyle İstanbul'da tüm vapur seferleri iptal edildi. İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağışın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. İşte sağanağın vurduğu İstanbul'dan görüntüler...

17.08.2019 14:09 - Son Güncelleme: 17.08.2019 14:32
İstanbul'u sağanak vurdu! Eminönü al geçitte şok görüntü

İstanbul'da öğle saatlerinde gök gürültülü yağmur başladı.

İstanbul'u sağanak vurdu! Eminönü al geçitte şok görüntü

İstanbul'da, etkili olan sağanak yağışla birlikte yollarda oluşan su birikintilerinde araçlar mahsur kaldı.

İstanbul'u sağanak vurdu! Eminönü al geçitte şok görüntü

İstanbul'da beklenen yağmur etkisini göstermeye başlarken yağmurla birlikte yollarda su birikintileri oluştu.

İstanbul'u sağanak vurdu! Eminönü al geçitte şok görüntü

Ayasofya ve Sultanahmet'i ziyaret etmek isteyen turistler de aniden başlayan yağış nedeniyle ağaç altlarına ve çevredeki kafelere sığındı. Yağmura valizleriyle yolda yakalanan turistler, seyyar satıcılardan şemsiye satın aldı.

İstanbul'u sağanak vurdu! Eminönü al geçitte şok görüntü

Eminönü'nde çarşının da bulunduğu alt geçit sular altında kaldı. Fatih ve Eminönünde metrekareye 113 kg yağış düştü.

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