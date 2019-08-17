İstanbul'u sağanak vurdu! Eminönü alt geçitte şok görüntü

İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı. Meteoroloji'nin uyarıların ardından etkisini arttıran yağış nedeniyle bazı yerlerde su baskınları oldu. Trafikte araçlar mahsur kaldı. Fatih'te bulunan tarihi Kapalıçarşı'yı ve Eminönü alt geçitte bulunan çarşıyı su bastı. Sağanak yağmur nedeniyle İstanbul'da tüm vapur seferleri iptal edildi. İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağışın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. İşte sağanağın vurduğu İstanbul'dan görüntüler...

17.08.2019 14:09 - Son Güncelleme: 17.08.2019 14:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





