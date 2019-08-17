BİM'de 17-18 Ağustos haftasonu fırsatları nelerdir? BİM aktüel kataloğunda elektronik ürünlerde büyük fırsat!
BİM aktüel ürünler kataloğu BİM müşterileri tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. Haftanın fırsat dolu kataloğu BİM'in resmi sitesinde yayınlandı. Dünden itibaren satışa sunulan haftanın fırsatlı ürünleri dikkat çekiyor. Bu ürünler arasında hangi ürünlerin yer aldığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Katalogda özellikle bu hafta elektronik ürünler dikkat çekiyor. Aynı zamanda ev ürünleri de dikkat çeken diğer ürünler arasında. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli satılacak? İşte 16-17 ve 18 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu...
17.08.2019 14:07
- Son Güncelleme: 17.08.2019 14:09
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