Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten Türkiye'yi yine uyardı '14-18 Ağustos'a dikkat!'

HERKES MERAK EDİYOR 'NASIL TAHMİN YAPIYOR?'

Herkesin en çok merak ettiği şeylerden biri şu ki deprem kahininin tahminlerini nasıl yaptığı. : Bu konuda açıklamalarda bulunan Hoogerbeets: "Uzun yıllar boyunca yapılan araştırmalar sonrasında gezegenlerin ve güneşin aynı düzlemlere gelmesinin büyük depremler öncesinde gerçekleştiği görüldü. Gezegenlerin geometrisi depremler hakkında önemli bilgiler veriyor. Mesela 17 Ağustos 1999 depremi öncesi 5 gün içinde gezegenlerin ve güneşin aynı hizada sıralandığı şu şekilde görülmüştü: