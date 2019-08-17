Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten Türkiye'yi yine uyardı '14-18 Ağustos'a dikkat!'
Son dönemlerin en çok merak edilen isimlerinden biri hiç kuşkusuz kendini yeni nesil deprem kahini olarak adlandıran Frank Hoogerbeets. Deprem kehanetleri bir bir gerçekleşen Frank Hoogerbeets, Türkiye'yi daha önce defalarca uyarmıştı. 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde Hoogerbeets Türkiye'yi yeniden uyardı: 'Alarmda olun!'
Kendisini deprem tahmincisi olarak tanıtan ve son depremlere ilişkin tahminleri ile dikkatleri üzerine çeken Frank Hoogerbeets, Haber 7'nin haberine göre özel açıklamalarda bulundu. Son dönemde Peru, Fiji ve Ekvador'da gerçekleşen büyük depremleri önceden tahmin eden Hoogerbeets Yunanistan, Denizli ve Çanakkale depremlerini de söylemişti. Depremleri, gezegenlerin hareketlerine göre tahmin ettiğini söyleyen bilim adamı İstanbul depremi hakkında da görüş bildirdi.
HERKES MERAK EDİYOR 'NASIL TAHMİN YAPIYOR?'
Herkesin en çok merak ettiği şeylerden biri şu ki deprem kahininin tahminlerini nasıl yaptığı. : Bu konuda açıklamalarda bulunan Hoogerbeets: "Uzun yıllar boyunca yapılan araştırmalar sonrasında gezegenlerin ve güneşin aynı düzlemlere gelmesinin büyük depremler öncesinde gerçekleştiği görüldü. Gezegenlerin geometrisi depremler hakkında önemli bilgiler veriyor. Mesela 17 Ağustos 1999 depremi öncesi 5 gün içinde gezegenlerin ve güneşin aynı hizada sıralandığı şu şekilde görülmüştü:
Merkür, dünyadaki depremler üzerinde en büyük etkisi olan gezegen ve 17 Ağustos depremi öncesi gerçekleşen gezegenlerin aynı hizada sıralandığı 4 olayın üçünde Merkür etkili olmuş. Bu yöntem benim tahminlerimdeki en önemli kriter. Ama büyük bir deprem olup olmayacağının garantisi yok, şiddeti ve yerini saptamam da olası değil.