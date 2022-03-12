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İstanbul'u beklenen Aybar kar fırtınası vurdu! Araçlar yollarda kaldı, otobüs kuyrukları oluştu

Meteoroloji ve İstanbul Valiliği akşam saatlerinde mega kentte yaşayanları uyarmıştı. İstanbulluları günlerdir beklenen Aybar kar fırtınası vurdu. Kar fırtınasının etkisini artırarak devam etmesinin ardından bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Yolda kalan araçlar vatandaşlar tarafından itildi. İşte İstanbul'daki Aybar kar fırtınasının yansımaları...

12.03.2022 22:21 - Son Güncelleme: 12.03.2022 23:05
İstanbul’u beklenen Aybar kar fırtınası vurdu! Araçlar yollarda kaldı, otobüs kuyrukları oluştu

İstanbul'da yoğun şekilde devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. CHP'li İBB'nin yine yeniden etkisiz bir yönetim anlayışı benimsemesi vatandaşları yeniden çileden çıkarttı.

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İstanbul’u beklenen Aybar kar fırtınası vurdu! Araçlar yollarda kaldı, otobüs kuyrukları oluştu

Kent genelinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, özellikle sürücülere zor anlar yaşatıyor.

İstanbul’u beklenen Aybar kar fırtınası vurdu! Araçlar yollarda kaldı, otobüs kuyrukları oluştu

Şişli Fulya Mahallesi'nde takla atan bir araçta hasar oluştu. Halkalı Atakent'te ise karla kaplı yolda ilerleyen bir araç trafik lambasına çarptı.

İstanbul’u beklenen Aybar kar fırtınası vurdu! Araçlar yollarda kaldı, otobüs kuyrukları oluştu

Ataşehir'de yoğun yağış nedeniyle araçların ilerlemekte zorluk çektiği, bu nedenle trafik akışının yavaşladığı görüldü.

İstanbul’u beklenen Aybar kar fırtınası vurdu! Araçlar yollarda kaldı, otobüs kuyrukları oluştu

Kağıthane'de karla kaplanan zemin nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Aralarında minibüslerin de olduğu araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

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