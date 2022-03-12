İstanbul'u beklenen Aybar kar fırtınası vurdu! Araçlar yollarda kaldı, otobüs kuyrukları oluştu
Meteoroloji ve İstanbul Valiliği akşam saatlerinde mega kentte yaşayanları uyarmıştı. İstanbulluları günlerdir beklenen Aybar kar fırtınası vurdu. Kar fırtınasının etkisini artırarak devam etmesinin ardından bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Yolda kalan araçlar vatandaşlar tarafından itildi. İşte İstanbul'daki Aybar kar fırtınasının yansımaları...
12.03.2022 22:21 - Son Güncelleme: 12.03.2022 23:05
İstanbul'da yoğun şekilde devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. CHP'li İBB'nin yine yeniden etkisiz bir yönetim anlayışı benimsemesi vatandaşları yeniden çileden çıkarttı.
Şişli Fulya Mahallesi'nde takla atan bir araçta hasar oluştu. Halkalı Atakent'te ise karla kaplı yolda ilerleyen bir araç trafik lambasına çarptı.
Ataşehir'de yoğun yağış nedeniyle araçların ilerlemekte zorluk çektiği, bu nedenle trafik akışının yavaşladığı görüldü.
Kağıthane'de karla kaplanan zemin nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Aralarında minibüslerin de olduğu araçlar ilerlemekte güçlük çekti.