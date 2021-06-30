İstanbulluların denize girmek için kaçış noktası! Şile çamur kaplandı
Özellikle İstanbul'da yaşayanların günübirlik kaçış noktası olan Şile'de denizin rengi çamurdan dolayı kahverengi oldu. Sadıklı ve Doğancılı deresinden akan çamurlu suyla rengi değişen sahile denize girmek için gelenler duruma tepki gösterdi. Alacalı Köyü Muhtarı Ferhat Çağlayan, "Yıllardır sorunumuz, bir türlü çözüm bulunamadı. Derelerimiz bitti, ormanlarımız bitti, sıra denize geldi" dedi.
Şile Alacalı Mahallesi, Sadıklı ve Doğancılı deresinden karışan çamur ve atıklarla denizin rengini değiştirdi. İddialara göre, bölgeye yakın olan bazı maden ocakları atık depolarında biriken atıkları, yağmurlu havayı bahane edip depo kapaklarını açarak derelere bırakıyor. Bu atıklar ise derelerin kirlenmesi ile birlikte denizin de kirlenmesine neden oluyor.
TEDİRGİN OLMALARINA RAĞMEN DENİZE GİRMEYE DEVAM EDİYORLAR
Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte tatilciler denize girmeyi ihmal etmiyor. Bazıları tedirgin olduğunu söyleyerek, denize girmediğini, bazıları ise sıcak havadan ve pandemiden bunaldığını söyleyerek, denize gireceklerini belirtti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, bölgeden numune alınarak, incelemeye gönderildi. Bölgede çalışmalar devam ediyor.
"YILLARDIR BU MADEN OCAKLARINA BİR ÖNLEM ALINMADI"
Yıllardır aynı sorunu yaşadıklarını ve bir an önce çözüm bulunmasını istediğini söyleyen Alacalı Köyü Muhtarı Ferhat Çağlayan, "Köyümüzün üst kısımlarında bulunan maden ocaklarından kaynaklanan, dere yataklarında biriken çamurların yağmur ve sel sularıyla denize kadar inmesi bizim derdimiz.