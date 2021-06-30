İstanbulluların denize girmek için kaçış noktası! Şile çamur kaplandı

Şile Alacalı Mahallesi, Sadıklı ve Doğancılı deresinden karışan çamur ve atıklarla denizin rengini değiştirdi. İddialara göre, bölgeye yakın olan bazı maden ocakları atık depolarında biriken atıkları, yağmurlu havayı bahane edip depo kapaklarını açarak derelere bırakıyor. Bu atıklar ise derelerin kirlenmesi ile birlikte denizin de kirlenmesine neden oluyor.