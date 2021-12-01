İstanbul trafiği nasıl çözülür? İstanbul’da trafik çilesinin kilit noktası: Mahmutbey

Yani adeta TEM Otoyolu'nun en yoğun trafiğinin cereyan ettiği Hadımköy-Mahmutbey arası kuzeydeki bu güzergah kullanılarak by-pass edilebilecektir" denildi.

"Böylelikle TEM Otoyolu'nu kullanan araçların Mahmutbey Batı Kavşağı'nda birikmesi de önlenmiş olacaktır" denilen açıklamada, "Mahmutbey bölgesindeki trafik sıkışıklığının bir diğer nedeni de, son yıllarda TEM Otoyolu çevresinde Bahçeşehir, Başakşehir, Kayaşehir, Ispartakule ve Esenyurt gibi bölgelerde artan konut arzı ile birlikte yaşanan nüfus patlamasıdır. TEM Otoyolu yapıldığında, sözü edilen semtlerde neredeyse hiç yerleşim yok iken zaman içinde buralar yoğun bir şehirleşmeye maruz kalmıştır.