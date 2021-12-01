İstanbul trafiği nasıl çözülür? İstanbul'da trafik çilesinin kilit noktası: Mahmutbey
İstanbul'da trafiğinin kilit noktası Mahmutbey, günün her saati 'geçilmez' durumda. Yıllardır çözülmeyi bekleyen Mahmutbey trafiği için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bazı projeler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlık, trafiğe nefes aldırabilecek Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki çalışmaları sürdürürken, İBB tahliye alanları oluşturulması yönünde Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME)'ye proje sundu. İşte Mahmutbet'i kurtaracak projeler...
TEM Otoyolu'nun İstanbul'a batıdan giriş ve çıkış noktası olan Mahmutbey Kavşağı'nda günün önemli bölümünde trafik yoğun seyrediyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne gidiş ve gelişte kamyon ve TIR'lar da Mahmutbey'i kullanınca trafik içinden çıkılmaz hal alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, buradaki trafiğe nefes aldırabilecek Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışmalarını sürdürüyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nun 45 kilometrelik bölümü olan Başakşehir-Kayaşehir-Ispartakule-Hadımköy-Nakkaş güzergahının hayata geçmesiyle ağır vasıtaların TEM Otoyolunu kullanmalarına gerek kalmayacak.
"KUZEY MARMARA OTOYOLU GÜZERGAHININ HAYATA GEÇMESİYLE SORUN ÇÖZÜLECEK"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca konuya ilişkin DHA'ya yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Marmara Otoyolu'nun 45 kilometrelik son kesimi olan Başakşehir-Kayaşehir-Ispartakule-Hadımköy-Nakkaş güzergahının hayata geçmesiyle, Trakya yönünden gelen ağır vasıtaların artık TEM otoyolunu kullanmalarına gerek kalmayacak, bu güzergah yoluyla Kuzey Marmara Otoyolu'nun diğer kesimlerine ve Yavuz Sultan Selim Köprüsüne kolaylıkla ulaşabileceklerdir.
Yani adeta TEM Otoyolu'nun en yoğun trafiğinin cereyan ettiği Hadımköy-Mahmutbey arası kuzeydeki bu güzergah kullanılarak by-pass edilebilecektir" denildi.
"Böylelikle TEM Otoyolu'nu kullanan araçların Mahmutbey Batı Kavşağı'nda birikmesi de önlenmiş olacaktır" denilen açıklamada, "Mahmutbey bölgesindeki trafik sıkışıklığının bir diğer nedeni de, son yıllarda TEM Otoyolu çevresinde Bahçeşehir, Başakşehir, Kayaşehir, Ispartakule ve Esenyurt gibi bölgelerde artan konut arzı ile birlikte yaşanan nüfus patlamasıdır. TEM Otoyolu yapıldığında, sözü edilen semtlerde neredeyse hiç yerleşim yok iken zaman içinde buralar yoğun bir şehirleşmeye maruz kalmıştır.
Bakanlığın açıklamasında, "Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Kayaşehir-Ispartakule-Hadımköy-Nakkaş güzergahının hayata geçmesiyle bu soruna da çözüm gelmesi beklenmektedir. Zira bu güzergah Bahçeşehir, Başakşehir, Kayaşehir ve Ispartakule gibi büyük nüfuslu alanlara da kavşaklarla bağlanmaktadır. Bu bölgelerde ikamet edenler, Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanarak kısa sürede, herhangi bir araç kuyruğunda beklemeksizin İstanbul'un kent merkezine ulaşabilecektir.