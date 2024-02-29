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İstanbul'dan sis manzaraları... Köprüler kayboldu

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Yoğun sis ulaşımı etkilerken kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü sise gömüldü. İşte İstanbul'dan sis manzaraları...

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Giriş Tarihi 29 Şubat 2024, 09:31 Güncelleme 29 Şubat 2024, 09:38
İstanbul’dan sis manzaraları... Köprüler kayboldu 1

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, İstanbul Boğazı'nın yüksek ve kuzey bölgeleri ile TEM Ümraniye, Kavacık, Altunizade, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri çevresinde yoğunlaştı.

İstanbul’dan sis manzaraları... Köprüler kayboldu 2

15 Temmuz Şehitler Köprüsü civarı ile Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz, Üsküdar, Sancaktepe, Sarıyer, Kağıthane ve Ümraniye'de de sis yer yer etkisini gösteriyor. Sis nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi düştü.

İstanbul’dan sis manzaraları... Köprüler kayboldu 3

SİS TRAFİĞİ ENGELLEDİ

Trafikte bazı noktalarda aksamalar yaşanırken, İBB Trafik uygulamasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 60'ın üzerine çıkt.

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