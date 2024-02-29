'Batuhan A' gemisinin kayıp 4 mürettebatı için kesintisiz çalışmalar! 597 personel sahada: Helikopter, uçak, 8 İHA, 6 gemi, 85 araç görevde

Marmara Denizi açıklarında su alarak batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin mürettebatından kayıp 4 kişi için arama çalışmaları 15 gündür aralıksız devam ediyor. Sahada yürütülen çalışmada helikopter, uçak, 6 gemi, 3 römorkör, 15 bot, tekne, 85 araç, 8 insansız hava aracı, 21 dalgıç ve 2 arama kurtarma köpeği kullanılıyor. 51 metre derinlikte bulunan gemi enkazına şu ana kadar 43 dalış yapıldı. Bölgedeki son durumu ve detayları sizler için derledik.