'Batuhan A' gemisinin kayıp 4 mürettebatı için kesintisiz çalışmalar! 597 personel sahada: Helikopter, uçak, 8 İHA, 6 gemi, 85 araç görevde

Marmara Denizi açıklarında su alarak batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin mürettebatından kayıp 4 kişi için arama çalışmaları 15 gündür aralıksız devam ediyor. Sahada yürütülen çalışmada helikopter, uçak, 6 gemi, 3 römorkör, 15 bot, tekne, 85 araç, 8 insansız hava aracı, 21 dalgıç ve 2 arama kurtarma köpeği kullanılıyor. 51 metre derinlikte bulunan gemi enkazına şu ana kadar 43 dalış yapıldı. Bölgedeki son durumu ve detayları sizler için derledik.
Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan geminin mürettebatından 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşılmasının ardından kayıp Murat Altıntaş, Hasan Mehmet Uyanık, Murat Çalışkan ve Ahmet Atav'ı arama çalışmalarında 597 personel görev yapıyor.
HELİKOPTER, UÇAK, 8 İHA VE DAHASI...
Sahilde ve açıkta Bursa ile Balıkesir valilikleri koordinasyonunda süren aramalar, helikopter, uçak, 6 gemi, 3 römorkör, 15 bot, tekne, 85 araç, 8 insansız hava aracı, 21 dalgıç ve 2 arama kurtarma köpeğiyle yürütülüyor.
43 DALIŞ YAPILDI
Kargo gemisinin enkazına dalışlar, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Nene Hatun Gemisi'nden yapılıyor. Şu ana kadar 7'si Nene Hatun Gemisi'nden, 36'sı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Akın'dan 43 dalış gerçekleştirildi.