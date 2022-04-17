RAMAZAN İMSAKİYE
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Elazığ'da depremzedelere göl manzaralı evler

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde yapımına başlanan göl manzaralı 305 konut, 86 iş yeri tamamlandı. Depremzede vatandaşlar yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

17.04.2022 10:00 - Son Güncelleme: 17.04.2022 10:08
Elazığ’da depremzedelere göl manzaralı evler

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ise hasar gördü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da 24 bin 83 konutun konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı.

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Elazığ’da depremzedelere göl manzaralı evler

Bu çerçevede tamamlanan binlerce konut ise hak sahiplerine kura ile teslim edildi. Elazığ'ın yanı sıra depremin merkez üssü olan Sivrice ilçesi de bu süreçte yeniden inşa edilmeye başlandı. TOKİ tarafından başlatılan birinci etap çalışmalarında 305 konut 86 iş yeri ve 2 caminin yapımı tamamlandı.

Elazığ’da depremzedelere göl manzaralı evler

İlçede TOKİ'nin kura sistemi uygulanmadı. Hak sahipleri, istedikleri konutları seçerek yerleşmeye başladı. Bu anı bekleyen vatandaşlar büyük bir mutluluk yaşadı. Öte yandan göl manzarasıyla adeta bir yazlık gibi duran konutlar dikkatleri de üzerine çekiyor.

Elazığ’da depremzedelere göl manzaralı evler

Konutlar hakkında bilgi veren Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural, "24 Ocak 2020 yılında yaşanan deprem sonrasında ilçemiz riskli alan ila edilmiş ve Gölbaşı Mahallemiz kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılıp tekrar yapımına başlanmıştı. Şuan itibariyle 305 adet konut 86 adet iş yeri yapıldı.

Elazığ’da depremzedelere göl manzaralı evler

Şuanda teslim aşamasında. TOKİ kura sistemini uyguluyordu. Ama biz daha küçük bir yerleşim yeri olduğumuz için kura sistemini değil de vatandaşımızın kendi ailesi ve akrabasıyla eski komşularıyla birlikte oturmasını sağlayacak bir sistem denedik.

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