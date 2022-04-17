Elazığ’da depremzedelere göl manzaralı evler

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ise hasar gördü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da 24 bin 83 konutun konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı.