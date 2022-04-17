Elazığ'da depremzedelere göl manzaralı evler
Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde yapımına başlanan göl manzaralı 305 konut, 86 iş yeri tamamlandı. Depremzede vatandaşlar yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.
17.04.2022 10:00 - Son Güncelleme: 17.04.2022 10:08
24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ise hasar gördü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da 24 bin 83 konutun konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı.
Konutlar hakkında bilgi veren Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural, "24 Ocak 2020 yılında yaşanan deprem sonrasında ilçemiz riskli alan ila edilmiş ve Gölbaşı Mahallemiz kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılıp tekrar yapımına başlanmıştı. Şuan itibariyle 305 adet konut 86 adet iş yeri yapıldı.