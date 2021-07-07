İstanbul'daki korsan taksiler şehirler arası yolcu taşımacılığına başladı! Kadın müşteriler için eşini de yanına alıyor

İNTERNETTE ONLARCA SİTE BULUNUYOR

Korsan taksiciler hiç çekinmeden faaliyetlerine devam ediyor. İnternetten arama motoruna "Korsan taksi" yazılarak yapılan aramalarda onlarca site çıkıyor. Herhangi birini arayarak şehir içi ya da şehirlerarası yolculuk yapmak mümkün. Tabi ki bu korsan yolculuğun güvenlik, sigorta gibi hiçbir önlemi bulunmuyor. Bazı korsan taksiciler şehirler arası yolculuk için 1 gün önceden haber verilmesini isterken, bazıları ise rezervasyon talep ediyor.