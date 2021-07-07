İstanbul'daki korsan taksiler şehirler arası yolcu taşımacılığına başladı! Kadın müşteriler için eşini de yanına alıyor
İstanbul'da faaliyet gösteren korsan taksiler, yaz sezonunun gelmesiyle birlikte şehirler arası yolcu taşımacılığına da başladı. Kilometre başına 2 lira 30 kuruş ile 3 lira arasında ücret talep eden korsan taksicilerin bir kısmı bir gün önceden haber verilmesiyle yola çıkarken kimileri ise rezervasyonla çalışıyor. Öte yandan fiyat öğrenmek için aranan bir korsan taksici ise kadınların yolculuk yapacağını öğrenince rahat etmeleri için kendi eşini de yanına alabileceğini belirtti.
İstanbul'da şehir içi çalışan korsan taksiler, şehirler arası da çalışmaya başladı. Özellikle tatil bölgelerine yolculuk imkanı sunan korsanlar DHA muhabiri ile de telefonda pazarlık yaptı. TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclis Başkanı Mustafa Yıldırım, yetkililerin korsan taksi konusuna çözüm bulması gerektiğini belirterek "İstanbul'da 18 bin tane plakalı taksi varsa, bir o kadar da korsan taksi var. Bu kabul edilebilir bir durum değil, haksızlıktır, adaletsizliktir, ulaşım güvenliğinin yok sayılmasıdır" dedi.
Çoğunlukla şehir içi çalışan korsan taksiler, işleri büyüttü ve Türkiye'nin her yerine yolcu taşımaya başladı. Korsan taksiciler yaz döneminde özellikle Ege ve Akdeniz gibi yazlık bölgeleri tercih ediyor. Kilometre başına 3 lira ile 2 lira 30 kuruş arasında ücret isteyen korsan taksiciler, otoban ve köprü ücretlerini ise yolcudan alıyor. İstanbul'da trafik ekipleri günde ortalama 20 - 30 arasında korsan taksiye cezai işlem uyguluyor. Korsan taksi sürücüsüne 6 bin 700 lira, yolcuya 446 lira para cezası kesilirken, korsan taksi için kullanılan araçlar ise 2 ay trafikten men edilerek Yediemin Otoparkı'na çekiliyor.
İNTERNETTE ONLARCA SİTE BULUNUYOR
Korsan taksiciler hiç çekinmeden faaliyetlerine devam ediyor. İnternetten arama motoruna "Korsan taksi" yazılarak yapılan aramalarda onlarca site çıkıyor. Herhangi birini arayarak şehir içi ya da şehirlerarası yolculuk yapmak mümkün. Tabi ki bu korsan yolculuğun güvenlik, sigorta gibi hiçbir önlemi bulunmuyor. Bazı korsan taksiciler şehirler arası yolculuk için 1 gün önceden haber verilmesini isterken, bazıları ise rezervasyon talep ediyor.
MUHABİR İLE PAZARLIK: YAPABİLECEĞİM EN FAZLA BİN 500 OLUR ABLACIM
İnternetten rastgele bulunan bir korsan taksi numarası, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakaları'nda hizmet veriyor. Ayrıca şehirler arası da çalışan korsan taksi firması, fiyatta pazarlık da yapıyor. DHA muhabiri internette korsan taksi sitelerinden birine telefonla ulaştı, şehirler arası yolculuk için pazarlık yaptı.
Muhabirin, "Şehirler arası da çalışıyormuşsunuz, Foça'ya annem ve teyzemi göndermek istiyorum, fiyatı nedir?" sorusuna, telefonun ucundaki kişi, "Ben kilometreye bakayım, size dönüş yapayım" cevabını veriyor. Kısa süre sonra geri arayan korsan taksi numarasındaki kişi, "Eski yoldan, ücretsiz yoldan gidilirse 1600 lira, ücretli yoldan gidilirse 1600 lira artı otoban ve köprü ücreti veriyorsunuz. Bence hiç gerek yok, normal eski yoldan da gitseniz 6.5 saatte orada oluyorsunuz" diye cevap veriyor.