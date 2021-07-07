JAK timleri Ardahan Damal'da Atatürk siluetine selam durup bayrak açtı

Ardahan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Karadağ yamaçlarına yansıyan Atatürk siluetine selam durup, bayrak açtı. Her yıl bu zamanlarda Ardahan'ın Damal ilçesinde Karadağ sırtlarında görülmeye başlanan Mustafa Kemal Atatürk silueti bu yıl da bir kez daha ortaya çıktı. Atatürk siluetini görmek isteyenler bölgeye de akın etti. Her yıl 15 Haziran-15 Temmuz'da 17.55-18.10 saatlerinde ortaya çıkan Atatürk silüeti, Ata Mahallesi'nden izlenebiliyor.

07.07.2021 09:27 - Son Güncelleme: 07.07.2021 09:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





