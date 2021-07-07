JAK timleri Ardahan Damal'da Atatürk siluetine selam durup bayrak açtı
Ardahan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Karadağ yamaçlarına yansıyan Atatürk siluetine selam durup, bayrak açtı. Her yıl bu zamanlarda Ardahan'ın Damal ilçesinde Karadağ sırtlarında görülmeye başlanan Mustafa Kemal Atatürk silueti bu yıl da bir kez daha ortaya çıktı. Atatürk siluetini görmek isteyenler bölgeye de akın etti. Her yıl 15 Haziran-15 Temmuz'da 17.55-18.10 saatlerinde ortaya çıkan Atatürk silüeti, Ata Mahallesi'nden izlenebiliyor.
07.07.2021 09:27
- Son Güncelleme: 07.07.2021 09:27
Her yıl 15 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında Damal ilçesine bağlı Yukarı Gündeş köyü Karadağ yamaçlarına yansıyan Atatürk silueti yoğun ilgi görüyor.
Atatürk siluetini görmek için Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar, bölgeye akın ediyor.
Ardahan JAK timleri, Karadağ yamaçlarına yansıyan Atatürk siluetini selamladı, bölgeyi ziyaret eden vatandaşlarla birlikte Türk bayrağı açtı.
Ardahan'ın Damal ilçesinde, 'doğal mucize' olarak nitelendirilen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti, Karadağ sırtlarında görülmeye başlandı. Atatürk'ün silüetini izleyenler, 'doğal mucize'yi görmeye geldiklerini söyledi.