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JAK timleri Ardahan Damal'da Atatürk siluetine selam durup bayrak açtı

Ardahan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Karadağ yamaçlarına yansıyan Atatürk siluetine selam durup, bayrak açtı. Her yıl bu zamanlarda Ardahan'ın Damal ilçesinde Karadağ sırtlarında görülmeye başlanan Mustafa Kemal Atatürk silueti bu yıl da bir kez daha ortaya çıktı. Atatürk siluetini görmek isteyenler bölgeye de akın etti. Her yıl 15 Haziran-15 Temmuz'da 17.55-18.10 saatlerinde ortaya çıkan Atatürk silüeti, Ata Mahallesi'nden izlenebiliyor.

07.07.2021 09:27 - Son Güncelleme: 07.07.2021 09:27
JAK timleri Ardahan Damal'da Atatürk siluetine selam durup bayrak açtı

Her yıl 15 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında Damal ilçesine bağlı Yukarı Gündeş köyü Karadağ yamaçlarına yansıyan Atatürk silueti yoğun ilgi görüyor.

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JAK timleri Ardahan Damal'da Atatürk siluetine selam durup bayrak açtı

Atatürk siluetini görmek için Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar, bölgeye akın ediyor.

JAK timleri Ardahan Damal'da Atatürk siluetine selam durup bayrak açtı

Ardahan JAK timleri, Karadağ yamaçlarına yansıyan Atatürk siluetini selamladı, bölgeyi ziyaret eden vatandaşlarla birlikte Türk bayrağı açtı.

JAK timleri Ardahan Damal'da Atatürk siluetine selam durup bayrak açtı
JAK timleri Ardahan Damal'da Atatürk siluetine selam durup bayrak açtı

Ardahan'ın Damal ilçesinde, 'doğal mucize' olarak nitelendirilen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti, Karadağ sırtlarında görülmeye başlandı. Atatürk'ün silüetini izleyenler, 'doğal mucize'yi görmeye geldiklerini söyledi.