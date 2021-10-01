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Antalya'da bir garip olay! Çamurlar içerisinde bulunan genç bir kadın parktaki fıskiyelerin önüne yatıp...

Antalya Muratpaşa'da 38 yaşında Melek ismindeki bir kadın, parkta çamura uzanmış bir şekilde bulundu. O sırada parkta temizlik yapan belediye görevlisi polise ve 112'ye haber verdi. Hastaneye gitmek istemeyen Melek, belediye görevlisinin tuttuğu fıskiye ile temizlendi.

01.10.2021 16:00 - Son Güncelleme: 01.10.2021 16:00
Antalya’da bir garip olay! Çamurlar içerisinde bulunan genç bir kadın parktaki fıskiyelerin önüne yatıp...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Melek E. (38), parkta çamurlu toprağa uzanmış halde bulundu.

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Antalya’da bir garip olay! Çamurlar içerisinde bulunan genç bir kadın parktaki fıskiyelerin önüne yatıp...

Hastaneye gitmek istemeyen Melek E., belediye görevlisinin tuttuğu fıskiye ile temizlendi.

Antalya’da bir garip olay! Çamurlar içerisinde bulunan genç bir kadın parktaki fıskiyelerin önüne yatıp...

Çağlayan Mahallesi Düden Parkı'nda öğle saatlerinde temizlik yapan belediye görevlisi, Melek E.'nin toprak zeminde üzerinde uzanmış halde olduğunu fark edince 112 Acil'i aradı.

Antalya’da bir garip olay! Çamurlar içerisinde bulunan genç bir kadın parktaki fıskiyelerin önüne yatıp...

İhbarın ardından parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya’da bir garip olay! Çamurlar içerisinde bulunan genç bir kadın parktaki fıskiyelerin önüne yatıp...

Gelen ekipler, Melek E.'ye hastaneye götürmeyi teklif etti.

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