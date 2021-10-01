Antalya'da bir garip olay! Çamurlar içerisinde bulunan genç bir kadın parktaki fıskiyelerin önüne yatıp...
Antalya Muratpaşa'da 38 yaşında Melek ismindeki bir kadın, parkta çamura uzanmış bir şekilde bulundu. O sırada parkta temizlik yapan belediye görevlisi polise ve 112'ye haber verdi. Hastaneye gitmek istemeyen Melek, belediye görevlisinin tuttuğu fıskiye ile temizlendi.
01.10.2021 16:00
- Son Güncelleme: 01.10.2021 16:00
Çağlayan Mahallesi Düden Parkı'nda öğle saatlerinde temizlik yapan belediye görevlisi, Melek E.'nin toprak zeminde üzerinde uzanmış halde olduğunu fark edince 112 Acil'i aradı.