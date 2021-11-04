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Görenler bir daha bakıyor! Anavatanı Güney Amerika olan su maymunları Edirne'de yaşıyor

Anavatanı Güney Amerika olan ve kürkü için Bulgaristan'da özel yetiştirilen su maymunlarının Edirne'de nehirlerde yaşadığını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşıyor.

04.11.2021 16:40 - Son Güncelleme: 04.11.2021 16:47
Görenler bir daha bakıyor! Anavatanı Güney Amerika olan su maymunları Edirne’de yaşıyor

Kaynağını Bulgaristan'dan alan ve Edirne'den de geçen Tunca Nehri havzasında geçen kış yaşanan etkili yağışlar taşkına neden olmuştu. Taşkında oluşan akıntıyla birlikte bulundukları çiftliklerden Edirne'ye sürüklenen su maymunları gün geçtikçe kentteki sulak alanlarda çoğalmaya devam ediyor.

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Görenler bir daha bakıyor! Anavatanı Güney Amerika olan su maymunları Edirne’de yaşıyor

Anavatanı Güney Amerika olan çok sayıda su maymunun Tunca Nehri'nde sazlardan yaptıkları yuvalarda yaşadıklarını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşıyor.

Görenler bir daha bakıyor! Anavatanı Güney Amerika olan su maymunları Edirne’de yaşıyor

Bulgaristan'daki çiftliklerde kürkleri için özel yetiştirildikleri öğrenilen su maymunlarının, Tunca Nehri'nde dev fareyi andıran görüntüsünü gören vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Görenler bir daha bakıyor! Anavatanı Güney Amerika olan su maymunları Edirne’de yaşıyor

Kemirgen hayvan türlerinden olan ve bitki kökleri yiyerek beslendikleri görüntülenen su maymunlarının sudan çıkınca yaptıkları hareketler çevrede bulunan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Görenler bir daha bakıyor! Anavatanı Güney Amerika olan su maymunları Edirne’de yaşıyor

GÖRENLER ŞAŞIRIYOR, HERKES FARKLI HAYVANA BENZETİYOR
Mediha Alfat, su maymunlarını görünce şaşırdığını söyledi. Alfat, "Ben fareye benzettim ama kızlar kunduz dedi, sincap diyen de vardı" açıklamasında bulundu.

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