Görenler bir daha bakıyor! Anavatanı Güney Amerika olan su maymunları Edirne'de yaşıyor
Anavatanı Güney Amerika olan ve kürkü için Bulgaristan'da özel yetiştirilen su maymunlarının Edirne'de nehirlerde yaşadığını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşıyor.
04.11.2021 16:40
- Son Güncelleme: 04.11.2021 16:47
Kaynağını Bulgaristan'dan alan ve Edirne'den de geçen Tunca Nehri havzasında geçen kış yaşanan etkili yağışlar taşkına neden olmuştu. Taşkında oluşan akıntıyla birlikte bulundukları çiftliklerden Edirne'ye sürüklenen su maymunları gün geçtikçe kentteki sulak alanlarda çoğalmaya devam ediyor.
Anavatanı Güney Amerika olan çok sayıda su maymunun Tunca Nehri'nde sazlardan yaptıkları yuvalarda yaşadıklarını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşıyor.
Bulgaristan'daki çiftliklerde kürkleri için özel yetiştirildikleri öğrenilen su maymunlarının, Tunca Nehri'nde dev fareyi andıran görüntüsünü gören vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi.