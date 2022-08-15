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Haberler Yaşam İstanbul'da takside cinsel taciz! Genç kız korku dolu anları böyle anlattı: Beni tenha yerlere götürüp...

İstanbul'da takside cinsel taciz! Genç kız korku dolu anları böyle anlattı: Beni tenha yerlere götürüp...

İstanbul Kadıköy'de 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Deniz Gülten, takside korku dolu anlar yaşadı. Sözlü tacize uğrayan genç kız, taksici istemediği yerlere doğru gidince camları yumruklayarak kurtuldu.

15.08.2022 09:24 - Son Güncelleme: 15.08.2022 09:24
İstanbul’da takside cinsel taciz! Genç kız korku dolu anları böyle anlattı: Beni tenha yerlere götürüp...

İstanbul Kadıköy'de 24 Temmuz gecesi yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı. Üniversite Öğrencisi ve özel bir şirkette çalışan 23 yaşındaki Deniz Gülten gece 02:14 sıralarında iş yerinden çıktı. Evi yakın mesafede olmasına rağmen gece yürümeyip taksiyi tercih etti.

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İstanbul’da takside cinsel taciz! Genç kız korku dolu anları böyle anlattı: Beni tenha yerlere götürüp...

Taksici iddiaya göre ilk olarak kısa mesafe diyerek almak istemedi. Daha sonra aldı hakaretler küfürler etmeye aşladı. İddiaya göre taksimetreyi de açmadı. Gideceği yere de uzun uzadıya gitmeye çalıştı.

İstanbul’da takside cinsel taciz! Genç kız korku dolu anları böyle anlattı: Beni tenha yerlere götürüp...

Genç kızı dövmekle tehdit etti. Değişik sesler çıkarıp korkuttu. Kapıları kilitleyip aracı farklı güzergaha sürdü. Genç kız camları yumruklayınca biran da durup onu indirdi ve hızla kaçtı.

İstanbul’da takside cinsel taciz! Genç kız korku dolu anları böyle anlattı: Beni tenha yerlere götürüp...

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Yaşadığı korku dolu anları Deniz Gülten; "Ben gece çıkıyorum işten. Ev Kadıköy'de yakın bir mesafede ama yine de gece olduğu için taksi tercih ettim.

İstanbul’da takside cinsel taciz! Genç kız korku dolu anları böyle anlattı: Beni tenha yerlere götürüp...

Taksici yakın mesafe diye küfürler edip söylenmeye başladı. Hızla aracı kullanıyor oraya buraya savrulmaya başladım. Bana seni başkası olsa kesin döverdi.

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