İstanbul'da takside cinsel taciz! Genç kız korku dolu anları böyle anlattı: Beni tenha yerlere götürüp...
İstanbul Kadıköy'de 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Deniz Gülten, takside korku dolu anlar yaşadı. Sözlü tacize uğrayan genç kız, taksici istemediği yerlere doğru gidince camları yumruklayarak kurtuldu.
15.08.2022 09:24 - Son Güncelleme: 15.08.2022 09:24
İstanbul Kadıköy'de 24 Temmuz gecesi yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı. Üniversite Öğrencisi ve özel bir şirkette çalışan 23 yaşındaki Deniz Gülten gece 02:14 sıralarında iş yerinden çıktı. Evi yakın mesafede olmasına rağmen gece yürümeyip taksiyi tercih etti.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Yaşadığı korku dolu anları Deniz Gülten; "Ben gece çıkıyorum işten. Ev Kadıköy'de yakın bir mesafede ama yine de gece olduğu için taksi tercih ettim.