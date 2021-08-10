Antalya'daki yangında kurtarılan bir aylık sincap yaşatılmaya çalışılıyor
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 gün süren yangınlarda alevlerden canlı kurtulan 1 aylık sincap, hayvanseverler tarafından tedavisi için kentteki özel kliniğe getirildi. Yavru sincabın üçüncü derece yanıklarının iyileştirilmesi için çaba harcanıyor.
10.08.2021 10:34
- Son Güncelleme: 10.08.2021 10:34
Manavgat'ta, 10 gün süren orman yangınlarında binlerce hayvan öldü. Söndürme çalışmalarında fark edilerek kurtarılan hayvanların ise tedavilerine devam ediliyor.
Alevlerden kurtulan yavru sincap da hayvanseverler tarafından tedavisi için Antalya'daki özel kliniğe getirildi. 1 aylık olduğu değerlendirilen yavru sincabın vücudundaki üçüncü derece yanıkların iyileştirilmesi için çaba harcanıyor. Burnu, ensesi ve ayakları yanan sincabın hayati tehlikesi devam ediyor.