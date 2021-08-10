Vav TV İzle
Haberler Yaşam Antalya'daki yangında kurtarılan bir aylık sincap yaşatılmaya çalışılıyor

Antalya'daki yangında kurtarılan bir aylık sincap yaşatılmaya çalışılıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 gün süren yangınlarda alevlerden canlı kurtulan 1 aylık sincap, hayvanseverler tarafından tedavisi için kentteki özel kliniğe getirildi. Yavru sincabın üçüncü derece yanıklarının iyileştirilmesi için çaba harcanıyor.

DHA
10.08.2021 10:34 - Son Güncelleme: 10.08.2021 10:34
Antalya’daki yangında kurtarılan bir aylık sincap yaşatılmaya çalışılıyor

Manavgat'ta, 10 gün süren orman yangınlarında binlerce hayvan öldü. Söndürme çalışmalarında fark edilerek kurtarılan hayvanların ise tedavilerine devam ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Antalya’daki yangında kurtarılan bir aylık sincap yaşatılmaya çalışılıyor

Alevlerden kurtulan yavru sincap da hayvanseverler tarafından tedavisi için Antalya'daki özel kliniğe getirildi. 1 aylık olduğu değerlendirilen yavru sincabın vücudundaki üçüncü derece yanıkların iyileştirilmesi için çaba harcanıyor. Burnu, ensesi ve ayakları yanan sincabın hayati tehlikesi devam ediyor.

Antalya’daki yangında kurtarılan bir aylık sincap yaşatılmaya çalışılıyor

ARKA AYAKLARDA KANGREN
Dumandan ciğerleri etkilenen sincaba klinikte uygulanan 'yoğun bakım' tedavisinde oksijen takviyesiyle solunum sıkıntısı giderilmeye çalışılıyor.

Antalya’daki yangında kurtarılan bir aylık sincap yaşatılmaya çalışılıyor

Enjektör kullanılarak sıvı ile beslenen sincabın gözlerine damla damlatılıp, görüşünde sıkıntı yaşamaması için müdahale ediliyor. Vücut ısısının yükseltilmesi için özel olarak tedavi uygulanan sincabın, özellikle arka ayaklarında yanıktan dolayı kangren oluşumu başladı.

Antalya’daki yangında kurtarılan bir aylık sincap yaşatılmaya çalışılıyor

DOĞADA YAŞAYAMAYACAK
Hayati tehlikesinden dolayı özel bakım uygulanan sincap, hayatta kalmayı başarsa da kangrenden dolayı arka ayakları olmayacağı için yeniden doğada yaşamasının imkansız olduğu belirtildi.

SON DAKİKA