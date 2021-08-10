Antalya’daki yangında kurtarılan bir aylık sincap yaşatılmaya çalışılıyor

Alevlerden kurtulan yavru sincap da hayvanseverler tarafından tedavisi için Antalya'daki özel kliniğe getirildi. 1 aylık olduğu değerlendirilen yavru sincabın vücudundaki üçüncü derece yanıkların iyileştirilmesi için çaba harcanıyor. Burnu, ensesi ve ayakları yanan sincabın hayati tehlikesi devam ediyor.

