GaleriYaşam

İstanbul'da sürücülerin korku dolu anları! Onları gören kaçacak yer arıyor

İstanbul Aksaray'da trafiğin yoğun olduğu saatlerde sürücüler korku dolu anlar yaşıyor. Yol kenarında poşet içine doldurdukları uyuşturucu maddesini etrafındaki kişilere aldırış etmeden çeken kişiler, ışıklarda duran sürücülere yaklaşarak para istiyor. Günlerdir özellik akşam saatlerinde ortaya çıkan bu kişiler, para vermeyen sürücülere de tepki gösteriyor.

25.11.2019 15:26 - Son Güncelleme: 25.11.2019 15:26
İstanbul'da sürücülerin korku dolu anları! Onları gören kaçacak yer arıyor

Burası Fatih Aksaray'ın en işlek noktalarından biri olan Turgut Özal Caddesi ile Adnan Menderes Bulvarı'nın kesiştiği nokta.

İstanbul'da sürücülerin korku dolu anları! Onları gören kaçacak yer arıyor

Kameralara yansıyan görüntülerde bir kişi elinde uçucu madde dolu torba bir yandan burnuna çekerken, bir yandan da kırmızı ışıkta bekleyen arabaların camlarını silerek sürücülerden para toplamaya çalışıyor.

İstanbul'da sürücülerin korku dolu anları! Onları gören kaçacak yer arıyor

Para vermek istemeyen sürücülerle tartışıyor, el kol hareketleri yaparak taciz ediyor.

İstanbul'da sürücülerin korku dolu anları! Onları gören kaçacak yer arıyor

Görüntülerde para vermeden yoluna devam eden sürücülere tükürdüğü de görülüyor.

İstanbul'da sürücülerin korku dolu anları! Onları gören kaçacak yer arıyor

Birkaç saat sonra yine aynı nokta ama bu sefer farklı kişiler... Yöntem aynı. İçlerinde bir kadının da olduğu kişiler ellerinde su şişesi ve cam silmekte kullanılan çekpas. Arabaların camlarına önce suyu sıkıyorlar sonra siliyorlar ve sürücülerden para toplamaya çalışıyorlar. Kameralara yansıyan görüntülerde lüks bir arabanın içindekiler kapıyı açarak bu şahıslara kırmızı bir valiz verdikleri de görülüyor. Valizi alan kadın içini kontrol ettikten sonra kenara koyarak arabaların camlarını silmeye devam ediyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Boşandığı eşi tarafından satırla öldürülen kadın toprağa verildi: Annesinin feryadı yürek dağladı
Boşandığı eşi tarafından satırla öldürülen kadın toprağa verildi: Annesinin feryadı yürek dağladı