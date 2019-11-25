Boşandığı eşi tarafından satırla öldürülen kadın toprağa verildi: Annesinin feryadı yürek dağladı

Acılı anne tabut başında, "Benim kimsem kalmadı. Ne istedin kızımdan. Gitti Tuğbam. Bir hayvan bile böyle doğranmaz. Eceli ile ölmedi. Her şeyini bıraktı. Azrail gibi. Satırlı katil paramparça etmiş. Hayvan dahi öyle doğranmaz" diye feryat etti.