İstanbul'da sıcak hava etkisini sürdürüyor: Aşırı sıcaktan asfalt eridi!
Sıcaklığın 42 dereceyi bulduğu megakent İstanbul'da sıcaklığın artmasıyla Haramidere'de metrobüs yolunda asfaltta bölüm bölüm erimeler meydana geldi.
21.07.2021 12:35
- Son Güncelleme: 21.07.2021 12:36
Hissedilen hava sıcaklığının 42 dereceyi bulduğu İstanbul'da metrobüs yolları da etkilendi. Hergün yüzlerce metrobüsün durduğu Haramidere Metrobüs Durağı'ndaki 17 Temmuz'da asfaltta erimeler meydana geldi.
Metrobüslerin yoldaki durum nedeniyle yolculuk sırasında sarsıldığını da belirten Hamit Turan, "Metrobüsler çok kalabalık, ağrılık da eklenince bu şekilde aşınmalar oluyor" dedi.
İşe gitmek için Haramidere Metrobüs Durağı'nı kullanan Yaşar Çetinkaya ise "Asfalt erimiş olduğu ve ziftin dışarı çıktığı gözle bakınca bile belli oluyor.