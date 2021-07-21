Vav TV İzle

İstanbul'da sıcak hava etkisini sürdürüyor: Aşırı sıcaktan asfalt eridi!

Sıcaklığın 42 dereceyi bulduğu megakent İstanbul'da sıcaklığın artmasıyla Haramidere'de metrobüs yolunda asfaltta bölüm bölüm erimeler meydana geldi.

21.07.2021 12:35 - Son Güncelleme: 21.07.2021 12:36
İstanbul'da sıcak hava etkisini sürdürüyor: Aşırı sıcaktan asfalt eridi!

Hissedilen hava sıcaklığının 42 dereceyi bulduğu İstanbul'da metrobüs yolları da etkilendi. Hergün yüzlerce metrobüsün durduğu Haramidere Metrobüs Durağı'ndaki 17 Temmuz'da asfaltta erimeler meydana geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul'da sıcak hava etkisini sürdürüyor: Aşırı sıcaktan asfalt eridi!

Metrobüs durağını kullananlar asfaltın sıcaklık ve araçların ağırlığından dolayı erimiş olabileceğini belirtti.

İstanbul'da sıcak hava etkisini sürdürüyor: Aşırı sıcaktan asfalt eridi!

Metrobüslerin yoldaki durum nedeniyle yolculuk sırasında sarsıldığını da belirten Hamit Turan, "Metrobüsler çok kalabalık, ağrılık da eklenince bu şekilde aşınmalar oluyor" dedi.

İstanbul'da sıcak hava etkisini sürdürüyor: Aşırı sıcaktan asfalt eridi!

İşe gitmek için Haramidere Metrobüs Durağı'nı kullanan Yaşar Çetinkaya ise "Asfalt erimiş olduğu ve ziftin dışarı çıktığı gözle bakınca bile belli oluyor.

İstanbul'da sıcak hava etkisini sürdürüyor: Aşırı sıcaktan asfalt eridi!

Çünkü yolun o kısmı baya siyahlaşmış durumda" diye konuştu.