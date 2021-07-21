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Antalya Alanya'da oteller yüzde yüz doldu! Tatilciler yerlerde ve araçlarında uyudu

Koronavirüs salgınında normalleşme ve dokuz günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Antalya'daki otellerde tam kapasiteyle çalışıyor. Alanya'da otel ve pansiyonlar yüzde yüz dolunca tatilciler geceyi ya araçlarında geçiriyor ya da kurdukları çadırlarda geçiriyor. Hal böyle olunca ortaya da ilginç manzaralar çıktı.

21.07.2021 13:52 - Son Güncelleme: 21.07.2021 14:06
Antalya Alanya'da oteller yüzde yüz doldu! Tatilciler yerlerde ve araçlarında uyudu

Daha önce dış turizm ile otellerden belirli doluluk oranına ulaşan Antalya, Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte yerli tatilcilerin akınına uğradı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Antalya Alanya'da oteller yüzde yüz doldu! Tatilciler yerlerde ve araçlarında uyudu

9 günlük tatilde konaklama tesisleri yüzde yüz doluluğa ulaşırken, yurdun dört bir köşesinden gelip, Alanya ilçesindeki İncekum Plajı'nda tatil yapmayı planlayan vatandaşlar, otel ve pansiyonlarda yer bulamayınca ilginç manzaralar oluşturdu.

Antalya Alanya'da oteller yüzde yüz doldu! Tatilciler yerlerde ve araçlarında uyudu

Tatilciler, geceyi araçlarında ve sahile kurdukları çadırlarda geçirirken, bazıları da hemen araçlarının yanına serdikleri kilimlerin üzerinde uyudu.

Antalya Alanya'da oteller yüzde yüz doldu! Tatilciler yerlerde ve araçlarında uyudu

Araçlarında yiyecek ve içeceklerini de stoklayan tatilciler, gündüz kalktıklarında ise kahvaltı sonrası deniz keyfi yapıyor.

Antalya Alanya'da oteller yüzde yüz doldu! Tatilciler yerlerde ve araçlarında uyudu

"BULDUĞUMUZ YERE YATIYORUZ"
Tatilciler, otel ve pansiyonlarda yer bulamadıkları için böyle bir yönteme başvurduklarını anlattı. "Geldik otel ve kamp yerlerinde yer yok.