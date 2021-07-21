Antalya Alanya'da oteller yüzde yüz doldu! Tatilciler yerlerde ve araçlarında uyudu
Koronavirüs salgınında normalleşme ve dokuz günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Antalya'daki otellerde tam kapasiteyle çalışıyor. Alanya'da otel ve pansiyonlar yüzde yüz dolunca tatilciler geceyi ya araçlarında geçiriyor ya da kurdukları çadırlarda geçiriyor. Hal böyle olunca ortaya da ilginç manzaralar çıktı.
21.07.2021 13:52
- Son Güncelleme: 21.07.2021 14:06
Daha önce dış turizm ile otellerden belirli doluluk oranına ulaşan Antalya, Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte yerli tatilcilerin akınına uğradı.
9 günlük tatilde konaklama tesisleri yüzde yüz doluluğa ulaşırken, yurdun dört bir köşesinden gelip, Alanya ilçesindeki İncekum Plajı'nda tatil yapmayı planlayan vatandaşlar, otel ve pansiyonlarda yer bulamayınca ilginç manzaralar oluşturdu.