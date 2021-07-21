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Antalya'da yürek burkan olay! Bedava balon teklif ettiği kadının çocuğunun öldüğünü öğrendi tüm çocuk mezarlarını balonla süsledi

Antalya'da mezarlıktaki çocuk mezarlarına balon bağlayan baloncunun sosyal medyada paylaşılan görüntüleri yürekleri burktu. Baloncunun bu hareketinin sebebi kısa süre sonra ortaya çıktı. Bayramlarda çocuklara ücretsiz balon dağıtan baloncu, mezarlık yanından geçerken gördüğü bir kadına 'çoçuğunu çağır dediğinde ' Çocuğum gelemez' mezarda cevabını aldı. Kadının kendisinden aldığı balonu çocuğun mezarına bağladığına şahit olan baloncu, aynı gün onlarca balon hazırlayıp bütün çocuk mezarlarına bağladı. Sadece balon ve şeker satarak geçinen baloncu Sait Kocakaya " Kadının yaptığı içimi yaktı. Hiç düşünmeyip bütün çocuk mezarlarını tek dolaşıp balon bağladım" dedi.

21.07.2021 10:54 - Son Güncelleme: 21.07.2021 11:07
Antalya'da yürek burkan olay! Bedava balon teklif ettiği kadının çocuğunun öldüğünü öğrendi tüm çocuk mezarlarını balonla süsledi

Yürekleri burkan olay Antalya'nın Serik ilçesinde yaşandı. Arafe günü mezarlık çevresinde olan bir vatandaş, bir baloncunun çocuk mezarlarını tek tek dolaşıp mezarları balon bağladığını görünce kayda girdi.

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Antalya'da yürek burkan olay! Bedava balon teklif ettiği kadının çocuğunun öldüğünü öğrendi tüm çocuk mezarlarını balonla süsledi

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler hem büyük ilgi gördü hem de merak uyandırdı. Baloncunun sırrı bir gün sonra ortaya çıktı. İhlas Haber Ajansının bulup ulaştığı baloncu, mezarlığa bıraktığı balonların hikayesini anlattı.

Antalya'da yürek burkan olay! Bedava balon teklif ettiği kadının çocuğunun öldüğünü öğrendi tüm çocuk mezarlarını balonla süsledi

Geçimini çocuklara balon ve pamuk şeker satarak sağlayan Sait Kocatepe, arefe gününü yine sokaklarda çocuklara balon dağıtırken mezarlık yakınında kendisinden balon isteyen bir kadına 'Çocuğunu gönder vereyim' dedi. Kadının, 'Çocuğum gelemez mezarlıkta' deyip baloncudan aldığı balonu çocuğunun mezar taşına bağlayıp ayrıldı.

Antalya'da yürek burkan olay! Bedava balon teklif ettiği kadının çocuğunun öldüğünü öğrendi tüm çocuk mezarlarını balonla süsledi

Olaya şahit olan Sait Kocatepe oradan ayrılıp onlarca balon hazırladı ve mezarlığın yoğun olmadığı akşam saatlerinde aynı yere yeniden geldi ve mezarlıktaki çocuk mezarlarına tek tek balon bağladı.

Antalya'da yürek burkan olay! Bedava balon teklif ettiği kadının çocuğunun öldüğünü öğrendi tüm çocuk mezarlarını balonla süsledi

O ANLARI ANLATTI
20 yıldır ilçede balon satan ve 'Ben çocukların üzerinden para kazanıyorum' diyen Sait Kocatepe o anları anlattı. Her yıl kandillerde ve bayramlarda çocuklara şeker ve balon dağıtırım.