Antalya'da yürek burkan olay! Bedava balon teklif ettiği kadının çocuğunun öldüğünü öğrendi tüm çocuk mezarlarını balonla süsledi
Antalya'da mezarlıktaki çocuk mezarlarına balon bağlayan baloncunun sosyal medyada paylaşılan görüntüleri yürekleri burktu. Baloncunun bu hareketinin sebebi kısa süre sonra ortaya çıktı. Bayramlarda çocuklara ücretsiz balon dağıtan baloncu, mezarlık yanından geçerken gördüğü bir kadına 'çoçuğunu çağır dediğinde ' Çocuğum gelemez' mezarda cevabını aldı. Kadının kendisinden aldığı balonu çocuğun mezarına bağladığına şahit olan baloncu, aynı gün onlarca balon hazırlayıp bütün çocuk mezarlarına bağladı. Sadece balon ve şeker satarak geçinen baloncu Sait Kocakaya " Kadının yaptığı içimi yaktı. Hiç düşünmeyip bütün çocuk mezarlarını tek dolaşıp balon bağladım" dedi.
21.07.2021 10:54
- Son Güncelleme: 21.07.2021 11:07
Geçimini çocuklara balon ve pamuk şeker satarak sağlayan Sait Kocatepe, arefe gününü yine sokaklarda çocuklara balon dağıtırken mezarlık yakınında kendisinden balon isteyen bir kadına 'Çocuğunu gönder vereyim' dedi. Kadının, 'Çocuğum gelemez mezarlıkta' deyip baloncudan aldığı balonu çocuğunun mezar taşına bağlayıp ayrıldı.