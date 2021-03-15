İstanbul'da şaşkınlık yaratan olay! Otomobil 7 metrelik uçurumdan kumsala uçtu turistler hatıra fotoğrafı çektirdi

Yapılan kontrollerde Berk'in 186 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye gitmek istemedi. Polisler ifadesini almak üzere Berk'i karakola götürürken, ehliyetine de el konuldu.