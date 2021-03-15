İstanbul'da şaşkınlık yaratan olay! Otomobil 7 metrelik uçurumdan kumsala uçtu turistler hatıra fotoğrafı çektirdi
İstanbul Beylikdüzü'nde şaşkınlık yaratan bir olay medyana geldi. Vitesleri karıştırdığı öne sürülen sürücü otomobiliyle 7 metrelik uçurumdan kumsala uçtu. Sürücü hafif şekilde yaralanırken, kumsala düşen otomobilin başına gelen turistler hatıra fotoğrafı çektirdi. Kaza anlarını gören Emre Bayrakcan ise sürücünün vitesi yanlış taktığını söyleyerek, "Biz burada oturuyoruz. Sahilde yürüyüşe çıkmıştık. Şuradaki tepeden ağabey aşağı düşmüş. Vitesi yanlış takmış galiba. Alkollüymüş" dedi.
15.03.2021 11:12
- Son Güncelleme: 15.03.2021 11:14