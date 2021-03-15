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İstanbul'da şaşkınlık yaratan olay! Otomobil 7 metrelik uçurumdan kumsala uçtu turistler hatıra fotoğrafı çektirdi

İstanbul Beylikdüzü'nde şaşkınlık yaratan bir olay medyana geldi. Vitesleri karıştırdığı öne sürülen sürücü otomobiliyle 7 metrelik uçurumdan kumsala uçtu. Sürücü hafif şekilde yaralanırken, kumsala düşen otomobilin başına gelen turistler hatıra fotoğrafı çektirdi. Kaza anlarını gören Emre Bayrakcan ise sürücünün vitesi yanlış taktığını söyleyerek, "Biz burada oturuyoruz. Sahilde yürüyüşe çıkmıştık. Şuradaki tepeden ağabey aşağı düşmüş. Vitesi yanlış takmış galiba. Alkollüymüş" dedi.

15.03.2021 11:12 - Son Güncelleme: 15.03.2021 11:14
İstanbul'da şaşkınlık yaratan olay! Otomobil 7 metrelik uçurumdan kumsala uçtu turistler hatıra fotoğrafı çektirdi

Olay, 12 Mart Cuma günü saat 18.00 sıralarında Kavaklı Mahallesi Mavi Marmara Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 7 metrelik uçurumun ucunda otomobilin içinde iki arkadaşıyla birlikte alkol alan Ömer Berk, otomobilini hareket ettirmek istedi.

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İstanbul'da şaşkınlık yaratan olay! Otomobil 7 metrelik uçurumdan kumsala uçtu turistler hatıra fotoğrafı çektirdi

Vitesleri karıştıran Berk, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti, içinde 3 kişinin olduğu otomobil 7 metrelik uçurumdan kumsala düştü.

İstanbul'da şaşkınlık yaratan olay! Otomobil 7 metrelik uçurumdan kumsala uçtu turistler hatıra fotoğrafı çektirdi

Berk'in arkadaşları kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, alkollü sürücü ise hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ambulansın içinde ilk müdahaleyi yaptı.

İstanbul'da şaşkınlık yaratan olay! Otomobil 7 metrelik uçurumdan kumsala uçtu turistler hatıra fotoğrafı çektirdi

Yapılan kontrollerde Berk'in 186 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye gitmek istemedi. Polisler ifadesini almak üzere Berk'i karakola götürürken, ehliyetine de el konuldu.

İstanbul'da şaşkınlık yaratan olay! Otomobil 7 metrelik uçurumdan kumsala uçtu turistler hatıra fotoğrafı çektirdi

TURİSTLER HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİ
Yaşanan kazada, ilginç anlar da yaşandı. Uçurumdan düşen otomobil, kumsalda gezen turistlerin ilgisini çekti. Aracın başına gelen turistler fotoğraf çektirdi.