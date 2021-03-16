Hesaplara en az 1.831 lira yatırılıyor! Ve netleşti! Çalışanları çok yakından ilgilendiriyor! Başvuran alıyor, ücretler...

Her durumda ücretsiz izne ayrıldığınızda nakdi ücret desteği alırsınız. Desteğin tutarı şimdilik aylık 1168 TL ancak önümüzdeki günlerde asgari ücrete paralel olarak bunun da 1420 TL'ye çıkartılması bekleniyor. Analık izninde geçici iş göremezlik ödeneği alabilmek için son 1 yılda 90 gün prim ödenmiş olması gerekiyor. Ücretsiz izin döneminde iş akdi sona ermiyor, askıya alınıyor.

Ücretsiz izne ayrılmanız ödenek almanıza engel teşkil etmez. Ödenek alabilmek için, ücretsiz izindekilerin 32. Haftada doktor raporu alarak analık iznine ayrılması gerekir. Ödenek, doktor raporuna göre verilmektedir. Ancak, analık iznine ayrıldığınız tarihte son bir yıl içinde 90 gün prim ödeme koşulunu yerine getiriyor olmanız gerekir.