Hesaplara en az 1.831 lira yatırılıyor! Ve netleşti! Çalışanları çok yakından ilgilendiriyor! Başvuran alıyor, ücretler...
SGK, doğum yapan çalışanlara doğumdan evvelki ve sonraki günde bir sürede iş göremezlik ödeneği veriyor. Ancak bu parayı almak için önemli bir detaya da dikkat etmek gerekiyor. Son 1 yılda 3 ay prim ödemiş olma zorunluluğu bulunuyor. Ödeme son 3 aylık brüt hasılata göre hesaplanıyor. En düşük günlük ödeme ayakta rehabilitasyonda 65.40 lira, uyuyarak rehabilitasyonlarda 49.05 lira. Rapor parası, rapordan 2 gün ödeniyor. Örnek verilecek olursa 30 gün rapor alan asgari ücretliye 28 gün üzerinden uyuyarak rehabilitasyonda 1.373 lira, ayakta rehabilitasyonda ise 1.831 lira ödeme yapılıyor
Ve netleşti! Çalışanları çok yakından ilgilendiriyor! Hesaplara en az 1.831 lira yatırılıyor! Başvuran alıyor, ücretler... Ancak dikkat edilmesi gereken ehemmiyetli bir vakit mevzusu var. Bu koşulun sağlanmadığı gidişatta para alma hakkı kayboluyor. SGK, doğum yapan çalışanlara iş göremezlik tahsisatı veriyor. Doğumdan evvel ve sonraki 16 haftalık süreçte bu parayı alabilmek için bir senede 3 ay prim ödemiş olma koşulu var. Yoksa ödeme yapılmıyor. 30 gün rapor alan minimum fiyatlıya 28 gün üzerinden uyuyarak rehabilitasyonda 1.373 lira, ayakta rehabilitasyonda ise 1.831 lira veriliyor.
ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ VE DOĞUM PARASI ALINABİLİR Mİ?
Hamileyim, işyeri beni virüs bahanesi ile zorla ücretsiz izne çıkartabilir mi? Çıkartırsa ücretsiz izin ödeneği alabilir miyim? Analık izni ve doğum parasına hak kazanmış olur muyum? (Saadet K.)
Kanuna göre, işten çıkarma yasağı süresince işveren işçileri ücretsiz izne ayırabilir. Kanunda bu konuda herhangi bir kriter belirlenmemiş bulunuyor. Bu nedenle keyfi ücretsiz izin uygulandığına yönelik yoğun şikayetler geliyor. İşveren sizin sağlığınızdan endişe ederek böyle bir karar alacak ise doktordan çalışabileceğinize dair rapor alıp işverene verebilirsiniz.
Her durumda ücretsiz izne ayrıldığınızda nakdi ücret desteği alırsınız. Desteğin tutarı şimdilik aylık 1168 TL ancak önümüzdeki günlerde asgari ücrete paralel olarak bunun da 1420 TL'ye çıkartılması bekleniyor. Analık izninde geçici iş göremezlik ödeneği alabilmek için son 1 yılda 90 gün prim ödenmiş olması gerekiyor. Ücretsiz izin döneminde iş akdi sona ermiyor, askıya alınıyor.
Ücretsiz izne ayrılmanız ödenek almanıza engel teşkil etmez. Ödenek alabilmek için, ücretsiz izindekilerin 32. Haftada doktor raporu alarak analık iznine ayrılması gerekir. Ödenek, doktor raporuna göre verilmektedir. Ancak, analık iznine ayrıldığınız tarihte son bir yıl içinde 90 gün prim ödeme koşulunu yerine getiriyor olmanız gerekir.
Nisan ayından bu yana ayda 30 gün kısa çalışmada veya ücretsiz izinde gösterilen kişiler bulunuyor. Örneğin 17 Nisan'dan beri ücretsiz izinde olan bir hamile kadın 17 Ocak'tan sonra doğum iznine ayrılırsa son bir yılda 90 gün prim ödeme koşulunu sağlayamayacak. Bu nedenle doğum öncesi ve sonrası 16 haftalık dönem için, halk arasında doğum parası olarak adlandırılan geçici iş göremezlik ödeneği alamayacak. Bu konuda acilen bir yasal düzenleme yapılmasına ihtiyaç bulunuyor. İşverenlerin de hamile çalışanları ücretsiz izne çıkartırken veya kısa çalışmada gösterirken bu konuda duyarlı olmaları gerekir.
EMEKLİ OLMA ZAMANINI ERTELER Mİ?
Kısa çalışma yapmadığım halde çalıştığım firma 8 aydır beni kısa çalışma yapıyor gösteriyor ve ayda 10 günlük sigorta primi yatırıyor. Geçen hafta firma yetkilisiyle yaptığım toplantıda bu durumdan rahatsız olduğumu ve sigortamın 30 gün yatırılmasını istedim. Onlar da "Biz sana 10 gün yatırıyoruz, geriye kalan 20 günü ise devlet yatırıyor" dedi. "Emekli olma zamanımı ertelemeyecek mi?" diye sorduğumda "Hayır" cevabını verdiler. Verdikleri bilgiler doğru mudur? (E.D.)
Kısa çalışma iki türlü yapılır. Ya çalışma süresi haftalık en az 3'te 1 oranında azaltılır, ya da çalışma tamamen durdurulur. İşveren fiilen çalışılan günlerin ücretini ve primini ödemek zorundadır. Çalışılmayan günler için ise işsizlik sigortası fonundan kısa çalışma ödeneği verilir. Fon ayrıca genel sağlık sigortası primini karşılar.