Çırılçıplak dolaşıyorlar insan eti yiyorlar! Yamyam kabile filmden fırlamış gibi 10 bin yıl önce nasılsa şimdi de öyleler
Teknoloji her ne kadar ilerlese ve gelişse de dünyanın bir yerlerinde yaşam şekilleri hala aynı kalıyor. Bazı kabileler var ki onlar hala tarih öncesi dönemlerdeki ilkel adetlerini sürdürüyor. Bu kabile ağaçlarda yaşayıp, kıyafet giymeyi reddediyor. Korowai kabilesi, dünya üzerinde yaşayan son yamyam kabile olarak biliniyor. 1970'lerde keşfedilen kabile, o güne kadar dünya üzerinde başka birilerinin olduğunu dahi bilmiyordu.
15.03.2021 11:13
- Son Güncelleme: 15.03.2021 11:13
Bu kabile ağaçlarda yaşayıp, kıyafet giymeyi reddediyor. Korowai kabilesi, dünya üzerinde yaşayan son yamyam kabile olarak biliniyor.
Endonezya'nın ağaçlarda yaşayan son yamyam kabilesi görenleri hayrete düşürüyor. Endonezya'nın Batı Papua kentindeki Korowai halkı, tıpkı 10.000 yıl önce yaşadıkları gibi yaşamaya devam ediyorlar.
Kabile hala büyücülük yapıyor ve hala insan eti yediklerine inanılıyor. Modern dünyadan çok uzakta yaşayan kabile, eski geleneklerini devam ettiriyor.
Ağaç tepesinde yaşıyor, kıyafet giymiyor, vahşi hayvanları avlıyor. En büyük görevleri arasında yaşadıkları ağaç evleri onarmak ve akşam yemeği için ava çıkmak bulunuyor.
Korowai halkının modern tıp erişimi yok. Bu sebeple de hastalıklarını şifalı bitkilerle ve büyücülükle tedavi ediyorlar.