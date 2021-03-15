Çırılçıplak dolaşıyorlar insan eti yiyorlar! Yamyam kabile filmden fırlamış gibi 10 bin yıl önce nasılsa şimdi de öyleler

Teknoloji her ne kadar ilerlese ve gelişse de dünyanın bir yerlerinde yaşam şekilleri hala aynı kalıyor. Bazı kabileler var ki onlar hala tarih öncesi dönemlerdeki ilkel adetlerini sürdürüyor. Bu kabile ağaçlarda yaşayıp, kıyafet giymeyi reddediyor. Korowai kabilesi, dünya üzerinde yaşayan son yamyam kabile olarak biliniyor. 1970'lerde keşfedilen kabile, o güne kadar dünya üzerinde başka birilerinin olduğunu dahi bilmiyordu.

15.03.2021 11:13 - Son Güncelleme: 15.03.2021 11:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





