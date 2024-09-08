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İstanbul'da sağanak yağış hayatı felç etti! Yollar göle döndü evleri su bastı

Meteoroloji'nin peş peşe uyardığı İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak hayatı felç etti. Gaziosmanpaşa'da yollar göle dönerken Eyüpsultan'da bir evi su bastı. Esenler'de trafik oluşurken Bağcılar'da ise minibüs ve otobüsler duraklara yolcu bırakmakta güçlük çekti. İşte megakentten sağanak manzaraları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 12:52 Güncelleme Tarihi08 Eylül 2024, 12:52
İstanbul’da sağanak yağış hayatı felç etti! Yollar göle döndü evleri su bastı 1

Gaziosmanpaşa'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yollar göle dönerken, aralar yağmur suyuyla dolan caddede ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul’da sağanak yağış hayatı felç etti! Yollar göle döndü evleri su bastı 2

Esenler'de sağanak yağışa hazırlıksız yakalananlar alt geçitlere sığındı. Bağcılar yan yolda otobüs ve dolmuşlar ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul’da sağanak yağış hayatı felç etti! Yollar göle döndü evleri su bastı 3

Küçükköy mahallesinde ise, aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle caddeler yağmur suyuyla doldu. Araçlar sağanak yağış nedeniyle yağmur suyuyla dolan caddede ilerlemekte güçlük çekti.

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