İstanbul'da sağanak yağış hayatı felç etti! Yollar göle döndü evleri su bastı

Meteoroloji'nin peş peşe uyardığı İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak hayatı felç etti. Gaziosmanpaşa'da yollar göle dönerken Eyüpsultan'da bir evi su bastı. Esenler'de trafik oluşurken Bağcılar'da ise minibüs ve otobüsler duraklara yolcu bırakmakta güçlük çekti. İşte megakentten sağanak manzaraları...