İstanbul'da riskli ilçelerde kısıtlama olacak mı? İşte ilçe ilçe koronavirüs risk haritası...

Mevcut vaka sayısına göre, İstanbul genelinde bir kısıtlama öngörülmüyor. Ancak vakaların yoğun yaşandığı ilçelerde kısıtlama olacak mı? Esenyurt, Zeytinburnu, Esenler ve Bağcılar... İstanbul'da pozitif vaka yoğunluğunun en fazla olduğu ilçeler..