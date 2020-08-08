İstanbul'da riskli ilçelerde kısıtlama olacak mı? İşte ilçe ilçe koronavirüs risk haritası...
Dünyayı saran koronavirüs salgını ülkemizde de en çok İstanbul'da görüldü. İstanbul Valiliği, pandemi merkezi ve filyasyon ekibi salgına karşı olası senaryolara göre hazırlıklarını devam ettiriyor. Vakaların yoğun yaşandığı ilçelerde kısıtlama olacak mı? sorusunun yanıtı ise merak konusu oldu. İşte İstanbul'da ilçe ilçe koronavirüs haritası....
08.08.2020 23:56
- Son Güncelleme: 08.08.2020 23:58
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