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İstanbul'da riskli ilçelerde kısıtlama olacak mı? İşte ilçe ilçe koronavirüs risk haritası...

Dünyayı saran koronavirüs salgını ülkemizde de en çok İstanbul'da görüldü. İstanbul Valiliği, pandemi merkezi ve filyasyon ekibi salgına karşı olası senaryolara göre hazırlıklarını devam ettiriyor. Vakaların yoğun yaşandığı ilçelerde kısıtlama olacak mı? sorusunun yanıtı ise merak konusu oldu. İşte İstanbul'da ilçe ilçe koronavirüs haritası....

08.08.2020 23:56 - Son Güncelleme: 08.08.2020 23:58
İstanbul'da riskli ilçelerde kısıtlama olacak mı? İşte ilçe ilçe koronavirüs risk haritası...

Dünyayı saran koronavirüs salgını ülkemizde de en çok İstanbul'da görüldü. İstanbul Valiliği, pandemi merkezi ve filyasyon ekibi salgına karşı olası senaryolara göre hazırlıklarını devam ettiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul'da riskli ilçelerde kısıtlama olacak mı? İşte ilçe ilçe koronavirüs risk haritası...

Mevcut vaka sayısına göre, İstanbul genelinde bir kısıtlama öngörülmüyor. Ancak vakaların yoğun yaşandığı ilçelerde kısıtlama olacak mı? Esenyurt, Zeytinburnu, Esenler ve Bağcılar... İstanbul'da pozitif vaka yoğunluğunun en fazla olduğu ilçeler..

İstanbul'da riskli ilçelerde kısıtlama olacak mı? İşte ilçe ilçe koronavirüs risk haritası...

Anadolu Yakası'na ise yüksek risk bölgelerinin sayısı daha az. Riskin yoğun olduğu yerler arasında Ümraniye öne çıkıyor.

İŞTE İSTANBUL'UN İLÇE İLÇE KORONAVİRÜS HARİTASI

İstanbul'da riskli ilçelerde kısıtlama olacak mı? İşte ilçe ilçe koronavirüs risk haritası...

ADALAR

İstanbul'da riskli ilçelerde kısıtlama olacak mı? İşte ilçe ilçe koronavirüs risk haritası...

ARNAVUTKÖY

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