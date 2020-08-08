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Dünyaca ünlü markaların logolarının anlamları duyanları şaşırtıyor! İnanamayacaksınız

Dünyaca ünlü markaların anlamlarını duyunca inanamayacaksınız. İşte her gün defalarca karşımıza çıkan markaların daha önce duymadığınız gerçekleri... Çok şaşıracaksınız...

08.08.2020 22:41 - Son Güncelleme:
Dünyaca ünlü markaların logolarının anlamları duyanları şaşırtıyor! İnanamayacaksınız

İşte dünyaca ünlü her gün defalarca karşımıza çıkan markaların daha önce duymadığınız gerçekleri...

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Dünyaca ünlü markaların logolarının anlamları duyanları şaşırtıyor! İnanamayacaksınız

Alfa Romeo

Alfa Romeo amblem tasarımı, Italya'nın Milano şehri ile ülkenin soylu ailesi Visconti etrafına dönüyor. Kırmızı haç soyluluğu, beyaz zemin halkı ve köylüleri simgeliyor. Taç giymiş engerek yılanı ise soylu Viscoti ailesi'nin armasından alındı.

Dünyaca ünlü markaların logolarının anlamları duyanları şaşırtıyor! İnanamayacaksınız

Amazon

Jeff Bezos sanal alışveriş şirketinin isminin alfabetik sırada önde çıkması için A harfiyle başlamasını tercih etti. Sözlükte isim ararken dünyanın en büyük nehri kabul edilen Amazon'da karar kılan Bezos bu şekilde şirketinin de bir gün o kadar büyük olmasını istiyordu.

Dünyaca ünlü markaların logolarının anlamları duyanları şaşırtıyor! İnanamayacaksınız

Audi

Amblemdeki dört yüzük araba birliği için bir araya gelip ittifak kuran dört firmayı simgeliyor. Audi ismi, firmanın eski yöneticilerinden olan mühendis August Horch tarafından verildi.

Dünyaca ünlü markaların logolarının anlamları duyanları şaşırtıyor! İnanamayacaksınız

BMW

BMW'nin amblemindeki mavi beyaz renkler, Almanya'nın Bavyera eyaletinden geliyor. 1929 yılından bu yana uçak ve motor üreten BMW, amblemdede üretime uygun lastik içinde dönen pervane figürüne yer veriyor... Daha sonra araba üretimine başlayan BMW arabalarındada aynı amblemi kullanmayı tercih etti.

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