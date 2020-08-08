Dünyaca ünlü markaların logolarının anlamları duyanları şaşırtıyor! İnanamayacaksınız
Dünyaca ünlü markaların anlamlarını duyunca inanamayacaksınız. İşte her gün defalarca karşımıza çıkan markaların daha önce duymadığınız gerçekleri... Çok şaşıracaksınız...
08.08.2020 22:41
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BMW
BMW'nin amblemindeki mavi beyaz renkler, Almanya'nın Bavyera eyaletinden geliyor. 1929 yılından bu yana uçak ve motor üreten BMW, amblemdede üretime uygun lastik içinde dönen pervane figürüne yer veriyor... Daha sonra araba üretimine başlayan BMW arabalarındada aynı amblemi kullanmayı tercih etti.
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