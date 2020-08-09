Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! 7 Nisan 1980 ile 8 Kasım 1982 arasında hangi unvanı taşıyan biri olmamıştır?
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv'de izleyicisi ile buluşan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan '7 Nisan 1980 ile 8 Kasım 1982 arasındaki 2.5 yıllık dönemde Türkiye'de hangi unvanı taşıyan biri olmamıştır?' sorusu damga vurdu. İşte o sorunun yanıtı ve yarışmadan kareler…
09.08.2020 01:30
- Son Güncelleme: 09.08.2020 01:35
Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan '7 Nisan 1980 ile 8 Kasım 1982 arasındaki 2.5 yıllık dönemde Türkiye'de hangi unvanı taşıyan biri olmamıştır?
Yarışmacı, soruya doğru yanıtı veremeyince geceye veda etti.
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