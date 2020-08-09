Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! 7 Nisan 1980 ile 8 Kasım 1982 arasında hangi unvanı taşıyan biri olmamıştır?

Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan '7 Nisan 1980 ile 8 Kasım 1982 arasındaki 2.5 yıllık dönemde Türkiye'de hangi unvanı taşıyan biri olmamıştır?

Yarışmacı, soruya doğru yanıtı veremeyince geceye veda etti.

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