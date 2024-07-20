Değişmeyen sınav manzarası: KPSS'ye geç kalanlar koşmaya başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı ( KPSS ) Alan Bilgisi'nin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan birinci oturumu yapıldı.

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2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavlarının ilk oturumu 30 il, 35 sınav merkezinde saat 10.15'te başladı. Oturuma başvuran 171 bin 655 aday için 448 bina ile 6 bin 341 salon kullanıldı.