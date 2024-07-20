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Değişmeyen sınav manzarası: KPSS'ye geç kalanlar koşmaya başladı

ÖSYM Başkanlığınca, KPSS Alan Bilgisi'nin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan birinci oturumu yapıldı. Sınava geç kalan bazı öğrenciler koşarak sınav salonuna yetişmeye çalıştı.

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Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 16:24 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 16:24
Değişmeyen sınav manzarası: KPSS’ye geç kalanlar koşmaya başladı 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi'nin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan birinci oturumu yapıldı.

Değişmeyen sınav manzarası: KPSS’ye geç kalanlar koşmaya başladı 2

2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavlarının ilk oturumu 30 il, 35 sınav merkezinde saat 10.15'te başladı. Oturuma başvuran 171 bin 655 aday için 448 bina ile 6 bin 341 salon kullanıldı.

Değişmeyen sınav manzarası: KPSS’ye geç kalanlar koşmaya başladı 3

Sabah oturumunda adaylara her test için çoktan seçmeli 40'ar soru soruldu, 150 dakika süre verildi.

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