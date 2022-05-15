Yılın sadece 14 gün yetişiyor! Kilosu 120 lira
Şırnak'ın Uludere ilçesinde yılın sadece 14 günü yetişen mantar yöre halkı tarafından kırmızı et yerine tercih edilirken kilosu 100-120 lira arasında değişiyor.
15.05.2022 12:17 - Son Güncelleme: 15.05.2022 12:17
Sadece 14 gün yetişen bu mantar türü, pazarda yerini almadan alıcısı tarafından toplayıcıdan sipariş üzeri satın alınıyor. Şenoba beldesinde alıcı Kadri Bilen, beldede kendilerinin satmadığını, Uludere ve çevresinde toplayıp satan olduğunu söyledi. Bilen, mantarın kilosunun 100-120 liradan alıcı bulduğunu söyledi.