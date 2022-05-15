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Yılın sadece 14 gün yetişiyor! Kilosu 120 lira

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yılın sadece 14 günü yetişen mantar yöre halkı tarafından kırmızı et yerine tercih edilirken kilosu 100-120 lira arasında değişiyor.

15.05.2022 12:17 - Son Güncelleme: 15.05.2022 12:17
Yılın sadece 14 gün yetişiyor! Kilosu 120 lira

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Heliz bitkisinin diplerinde yetişen mantarın kilosu 100-120 liradan alıcı buluyor.

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Yılın sadece 14 gün yetişiyor! Kilosu 120 lira

Uludere ilçesinde sadece Heliz diplerinde yetişen mantarı yöre halkı "Şırnak mantarı" veya "Heliz mantarı" olarak biliyor.

Yılın sadece 14 gün yetişiyor! Kilosu 120 lira

Heliz mantarı bölgede bahar mevsiminin başında yılın sadece 14 günü yetişiyor.

Yılın sadece 14 gün yetişiyor! Kilosu 120 lira

Yöre halkı tarafından kırmızı et yerine tercih edilen Heliz mantarının kilogramı bu sene 100- 120 lira arasında satılıyor.

Yılın sadece 14 gün yetişiyor! Kilosu 120 lira

Bir kişi gün boyunca sadece 3-4 kilo arası toplayabiliyor.

Yılın sadece 14 gün yetişiyor! Kilosu 120 lira

Sadece 14 gün yetişen bu mantar türü, pazarda yerini almadan alıcısı tarafından toplayıcıdan sipariş üzeri satın alınıyor. Şenoba beldesinde alıcı Kadri Bilen, beldede kendilerinin satmadığını, Uludere ve çevresinde toplayıp satan olduğunu söyledi. Bilen, mantarın kilosunun 100-120 liradan alıcı bulduğunu söyledi.

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