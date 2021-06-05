Müsilaj (deniz salyası) ticareti de etkiledi! Balık satışları durdu

Bazı söylentiler çıktı; müsilajın olduğu bölgede tutulan balıktan zehirlenenler olduğu, bu balıkların zararlı ve tüketilmemesi gerekiyor, diye. Halkımız da bundan etkileniyor. Son 10 gündür işlerimizde çok düşüş var" diye konuştu.

