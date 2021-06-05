Müsilaj (deniz salyası) ticareti de etkiledi! Balık satışları durdu
Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nde aylardır balıkçıların kabusu haline gelen, halk arasında 'deniz salyası' olarak da bilinen müsilaj, avcılıktan sonra şimdi de balık satışlarını etkiledi. Balıkhane esnafı, müsilajın balıkları zehirleyip, öldürdüğü ve insan sağlığı için olumsuz etkileri olduğu yönündeki açıklamalar nedeniyle balık satışlarının durma noktasına geldiğini söyledi.
05.06.2021 17:38
- Son Güncelleme: 05.06.2021 17:38
Beyaz, köpüksü ve yapışkan madde olan müsilajın balıkları zehirlediği ve insan sağlığına uygun olmadığı yönündeki açıklamalar sonrası balık tüketiminin en yüksek olduğu kentlerden Çanakkale'de satışlar, durma noktasına geldi. Balıkhane esnafı, son günlerde müşterinin uğramaz olduğunu, gelenlerin de balıklara bakıp, tereddütlerini dile getirdiğini ve birçoğunun alışveriş yapmadan ayrıldığını belirtti.
'ZEHİRLİ MADDE DEĞİL'
Su ürünleri mühendisi olan balıkhane esnafından Sadri Dinçer, müsilajın 8 yıldır var olduğunu, bu sene çok yoğun görüldüğünü söyledi. Dinçer, "Ffitoplanktonların denizdeki patlamasından dolayı oluşuyor. Müsilajın balıklara bir zararı yok. Hatta büyük balıkların beslenme kaynağı olan bir madde.